扬帆起航吧－邓肯·罗宾逊

对于邓肯·罗宾逊来说被别人低估并不是一件新鲜的事。

在以精彩表现结束他的高中生涯后，这名来自新汉普顿的球员没有受到任何第一阶梯大学的邀请函。

罗宾逊决定以威廉姆斯大学作为他大学生涯的第一站，接着他在第二年转学去了密歇根大学。这样的巨大跳跃可以说是非常罕见的，他也成为首位飞跃两个阶梯从第三阶梯大学联赛学校跳跃到第一阶梯联赛学校的学生。

面对在密歇根大序新的考验，罗宾逊在这3个赛季里充分的利用了自己的优势，在他大学生涯最后一年帮助密歇根大学杀入NCAA决赛。

尽管在大学生涯中取得了巨大的成功，这名24岁的球员在选秀日当天依然不幸落选。

在落选后他作出了什么样的选择呢？

你现在应该已经知道答案了。

罗宾逊在夏季联赛中表现抢眼，在周二首次签下了他NBA生涯中第一份合同。

“我真的感觉我太幸运了，” 罗宾逊说. “[迈阿密热火] 是一个让人难以想象的球队，无法用言语来形容我现在的心情。我一定是受到上帝祝福了。”

罗宾逊在夏季联赛期间场均12.3分，58.8%的3分球命中率（34投20中）。除了在场上帮助热火拉开空间外，他还偶尔在防守端和进攻组织上闪现出天赋。

“很明显，当今联盟中投篮是非常关键的一部分。他非常的聪明，他知道在场上该出现在什么地方。” 热火夏季联赛主教练艾里克·格拉斯在与爵士的比赛后称赞到。

“他在场上的球感非常好：他知道什么时候该传球，什么时候该去突破，什么时候去帮助队友补防，他非常全面。”

仅仅呆在球队短短的一段时间里，罗宾逊已经学会了如何去热火的文化带到篮球场上。保持着这种心性，对于作为新秀的他来说，潜力无限。

“从夏天一开始我就努力让我的身体状态变得更加好。只有这样我的防守才能够上升到另外一个台阶。”罗宾逊说。“我现在已经准备好了，不惜一切代价只为变得更加出色。”

这句话听起来很熟悉吧，不是吗？