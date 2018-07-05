巴姆·阿德巴约夏季跟进

这是他第二个在萨克拉门托的赛季，阿德巴约有机会和小编坐在一起谈到一些大家感兴趣的话题。

Couper Moorhead: 这对于你来说已经是夏季联赛2.0的版本了，上一年你进入夏季联赛时还是一名懵懂的新秀，这一次有什么不一样呢？

教练希望我能够在场上表现的更加有侵略性，更加有自信。他希望我像队长一样，作为场上的第二教练。对我的期望也是比上个赛季高得多。我也在努力适应新的角色。

接受这样得领袖的角色你感觉会不会很自然呢？

这让我离开了舒适的位置。有时候我会对指挥别的球员感到不太舒服。他们希望我能够接受这个角色。他们希望我能够像哈队一样。我也是尽自己的努力去帮助球队赢下比赛。

你与哈队已经呆了差不多一年的时间了，你看见过他在场上的表现，你觉得该如何去做才能够成为他那样的角色呢？

没有哈队的比赛你是可以明显感觉到的，这是一个跟斯波和教练组不一样的声音。

他就是我们队里的粘合剂。

你现在已经在联盟里呆了一年了，我们都从你身上看到了巨大的潜力。但是作为你自己，你希望你能够成为什么样的球员呢？你会想要更加专注于什么呢？

他们希望我能够打无位置的篮球，这也是我一直梦寐以求的。但是因此你也会因此牺牲一些。我尝试去扮演一些场上教练的角色，就像是之前说的成为场上的第二教练，引导大家按照战术打球，但是同时我也不希望会干扰到别的球员的判断，让他们觉得我好像是在说教他们。

我们之前谈到无位置篮球，这意味着你需要不同的能力包，防守不同的位置。当你在打这样的篮球的时候会不会发现实际上比你想的困难的多？

是的，一定会的。你必须要了解1-5号位。每一个位置的进攻特点，你要了解到防守不同的球员也有不同的防守位置，这真的提高了你的篮球智商，但是这也是一个挑战，我对此也是非常期待。

这是不是意味着你需要了解别的球队的战术表呢？

这肯定是的。就像是隆多一样，还有安德烈·乔丹，我觉得他们俩是全联盟中组织进攻能力最强的。当你和小乔丹在场上打球的时候，你就会发现他会指挥球队跑不同的战术。他会一眼识出我们的打发并告诉他的队友，当你在场上听到他喊出你们的战术的时候，你的内心是崩溃的。这也是我所期望能够达到的高度。

隆多大家都知道他有着这样的能力，但是估计没有很多人知道乔丹有这样的名声。

如果你和他打一场球，你一定会听到的，我向你保证。

我们现在会经常听到现任球员与别的球员的比较。莱利之前提到过坎普，我也听到过格林。这些球员都有着一些相似的地方。你自己有什么样的期望呢？

我一直希望能够像加内特一样打球。从小我就是看着他的比赛长大，他的态度，他的精神，他的侵略性，他的技术－你会发现不论是面对谁，他从来不会放弃防守，他会是场上最响的声音。我希望我能够成为他那样的球员。

在2004年，当森林狼进入分区决赛的时候，加内特打的是分卫。你现在也有着属于自己的组织进攻特色，你认为加内特在场上的组织进攻能力是最顶端的吗？

是的。同时在防守端上你也会听到他的咆哮，他总是回撤防守的第一人，帮助队友协防，他所做的一切都是为了帮助球队取胜。

我们看到你夏天和拉希德·华莱士的训练。我从小看着他在波特兰打球，他是我最喜欢的球员之一，但是似乎他的天赋并没有得到太多人的认可。

我认为大家可能太专注于他的态度而不是他的天赋。他现在还在打球，当你看到他在场上的脚步你会惊叹于一个退役球员居然还如此出色。我也尝试将加内特和华莱士两者特点结合，一边追逐着加内特，一方面与拉希德一起训练。当你努力了之后你才会发现自己可以表现的多棒。

我们看到你们俩的视频，你们在练习脚步。你有没有机会去真正防守他，他可是有着最难被封盖的投篮之一的球员。

我还没有真正有机会去与拉希德单挑。我们有一起训练，一起吃午饭，然后我们各自回家。我们训练中也玩过一些模仿投篮的游戏，他在场上不论是哪个位置，左手还是右手都非常有天赋。当他每次投进那些高难度进球时，他会说：“我非常敬重篮球之神。”

他是非常不错的人，有些人会说他在场上的一些表现，而给他下定义。但是如果你有机会和他一切聊天，你就会发现他是个有趣的家伙。





谈到拉希德投篮，他的那些3到10尺内的投篮似乎是你训练的目标，如何才能让这些投篮变得更加高效呢？

时间。需要的是时间，我每天都会在球馆和朱万一起训练，找到感觉。当你经过大量小时的训练后，你会逐渐完美你的投篮。就像科比说过，他会走进球馆里专注于练习一个动作，哪怕是花三个小时去完美一个细节。我也尝试做相同的事。

我们来假设下，如果给你一个魔杖可以让你瞬间精通一项技能，你希望是什么呢？

[hmm]. 这是一个很难的问题。

我会说欧文的控球吧。欧文的控球真的是一项奇迹。我还能得到一些其他的天赋吗？

哈哈，你心目中最完美的球员是什么样的？

欧文的控球，隆多的组织进攻，詹姆斯的身体，罗斯的爆发，汤普森的投篮，利拉德德跑位跳投，还有库里的当然。

还有奥拉朱旺的脚步，德罗赞的中投。

等到那个时候你可能是名人堂球员了。

我的天［笑］。

除了打球以外，你在社交网络上都保持活跃，但是还是不像理查德森一样时刻汇报他的位置。你在闲暇会做点什么呢？

实话是我会呆在屋里打Fortnite. 我能打得我双眼都要流血啦。

你为什么喜欢这个游戏呢？

这个游戏有挑战性吧。

我看过一些片段，这会很困难吗？I

你玩了一会你就会着迷了。我还有我的朋友会一起玩，理查德森还有乔丹·米奇也会一起。当我们有客场比赛的时候，我们也会带着我们的XBOX，我们想要把温斯洛拉进来，但是他肯定不会去买XBOX的。

他只玩PS4吗？

他连PS4都没。我不知道他，我们到了我们酒店后就会一起玩，在投篮训练后我们也会一起玩，然后睡一小会。这是我们的日程。

你们赢得多吗？

并没有。这游戏需要4个人。只有我，理查德森和乔丹，因此我们必须要随即选个队友。我们经常会3打4，因为另外一个人会完全跟我们相反的方向。.

你的母亲现在也住到迈阿密了，她会住在你的周围吗？

每过一段时间她会给我煮一次饭，看到他开心我也感觉很好。看到她现在轻松的样子，不需要再去担心账单，没有什么压力，每一场比赛都能够带着笑容。她过去非常努力的工作，现在是时候让她好好休息了。

她也已经跟球队有过几次采访，从采访中就可以看出来你是她的骄傲。你是否为能够带给她不一样的生活而骄傲呢？

是的，她经历了很多。现在她可以享受生活了。

你这个夏天有什么安排吗？

她想要去环球影城和迪士尼，我会带她去。