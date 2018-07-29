迈阿密热火与延特·梅腾签约

迈阿密，7月29日– 迈阿密热火官方宣布他们与前锋延特·梅腾签下双向合同，根据球队规定具体的合同条款没有被透露。

梅腾在热火的7场夏季联赛中出场（1次首发），场均得到了10.7分，5.6个篮板和44.6％的命中率，38.5%的3分球命中率，76.9%的罚球命中。五场比赛中得分上双，在拉斯维加斯与鹈鹕的比赛中，梅腾板凳出场14投8中，罚球3投3中得到了19分，7个篮板，2个盖帽，最终热火以110:106取胜。

梅腾，2018年SEC赛区最佳球员，在佐治亚大学4年中出场128场，97场首发，得分1886分（历史第2），封盖198（历史第3），篮板889个和罚球命中518个（历史第四），投篮命中655个（历史第6），罚球命中率75.5%（历史第13），投篮命中（48.3%），，他是学校历史上作为大四学生中得分最高的（636分），在33场首发出场的比赛中场均19.3分，8.6个篮板，1.5个助攻，1.48个盖帽，投篮命中率46.4%。他也是佐治亚大学25年来首位能够赢下三个SEC奖项的球员，仅仅只有6名球员能够达到这个成就。