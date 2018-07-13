迈阿密热火与维恩·艾灵顿成功续约

迈阿密，6月13日 – 迈阿密热火今天官方宣布他们已经和维恩·艾灵顿完成续约。根据球队规定，具体合同内容没有被透露。

“能够将艾灵顿带回太好了，” 热火主席帕特·莱利说。“他是我们的领袖之一，我们很高兴他能够选择留下来，这对我们来说意味着很多。”

艾灵顿在2016年7月10日签下与热火的第一份合同，在上个赛季出场77次，场均出场26.5分钟，贡献11.2分2.8个篮板1个助攻，投篮命中率40.7%，3分球命中率39.2%，罚球命中率85.9%。他上赛季一共投进了227个3分球。作为板凳球员投进218个3分球，这排名NBA历史第一，这比第二名的球员高出了63个3分球。他在12月5日与尼克斯的比赛中，也就是热火生涯第100场投进了259个3分球，这也是球队历史上第100场比赛时投进3分球数量第一的，超越了第二名哈达威的233个3分球。一月份他投进了52个3分球，这也追平了他的历史记录。在12月22日与达拉斯的比赛中他投进了12个3分球，这也是热火历史上单场比赛最高3分球命中数。艾灵顿上赛季单场比赛投进至少6个3分球达到了12次，4月11日与猛龙的比赛中第四节投进6个3分球，这也是球队单节3分球最高，他与理查德森（127个），泰勒（119），德拉季奇（111），奥利妮可（106）都在上赛季投进了至少100个3分球，这样成为热火球队历史上单赛季首次5名球员投进100个3分球。