EL HEAT ANUNCIA SU CALENDARIO PARA LA TEMPORADA REGULAR 2019-20

MIAMI, FL 12 de agosto 2019– El Miami HEAT hoy anunció su calendario para la temporada regular 2019-20. El programa de 82 juegos consiste en 41 citas en casa, todas en la AmericanAirlines Arena, y 41 encuentros en la carretera, del 23 de octubre de 2019 al 14 de abril de 2020.

Fox Sports Sun, la estación de televisión regional asociada exclusiva del Miami HEAT, transmitirá todos los juegos disponibles para transmisión local que sumarán 78 partidos. El HEAT tendrá seis apariciones en televisión nacional, incluyendo tres transmisiones exclusivas por TNT. Además, ESPN tiene programado transmitir tres juegos del HEAT y NBA TV ha programado la cobertura de varios encuentros. El Miami HEAT Radio Network, liderado por su emisora insignia 790 The Ticket (AM 790/FM 104.3 HD-2) transmitirá todos los juegos en inglés, mientras que Radio Mambí, de Univisión Radio (710 AM y 107.5 HD-2) y en transmisión simultánea por WQBA 1140 AM ,transmitirán todos los partidos de la temporada regular en español. MIX 98.3 FM será la emisora en español durante de la temporada regular y los playoffs comenzando el 28 de marzo, 2020. Más información sobre la cobertura, incluyendo juegos de pretemporada, estará disponible en una fecha futura.

Miami comienza su temporada número 32 en casa contra los Grizzlies de Memphis el miércoles, 23 de octubre (7:30pm). El HEAT iniciará su temporada en la carretera el domingo 26 de octubre (5:00pm) en Milwaukee contra los Bucks. El HEAT arranca la temporada con tres de sus primeros seis juegos en casa. De nuevo esta temporada, la mayoría de los juegos en casa los viernes y sábados comenzarán a las 8 p.m., lo que les permitirá a los poseedores de boletos tiempo adicional para arribar a la Arena y no perderse la acción.

Boletos de Temporada del Miami HEAT para 2019-20 ya están a la venta. A los fanáticos interesados se les invita a visitar HEATSeasonTickets.com, una página de internet que contiene videos y un mapa interactivo en 3D, con la posibilidad de ver las ubicaciones y las compras en tiempo real. Abonos de media temporada también están a la venta enviando un correo electrónico a seasons@heat.com o llamando al 786-777-4667.

El sábado, 17 de septiembre, el público podrá adquirir entradas para los juegos individuales visitando HEAT.com a partir de las 12 p.m.

La entrada a todos los juegos del HEAT en la AmericanAirlines Arena será utilizando dispositivos móviles solamente. Para información, visiten HEAT.com/app o elheat.com.

CALENDARIO 2019-2020 DEL MIAMI HEAT

FECHA DÍA OPONENTE HORA TV

OCTUBRE

23 mié. MEMPHIS 7:30 PM FSS

26 sáb. @ Milwaukee 5:00 PM FSS

27 dom. @ Minnesota 7:00 PM FSS

29 mar. ATLANTA 7:30 PM FSS

31 juev. @ Atlanta 7:00 PM TNT

NOVIEMBRE

3 dom. HOUSTON 6:00 PM FSS

5 mar. @ Denver 9:00 PM FSS

7 juev. @ Phoenix 10:00 PM FSS

8 vie. @ L.A. Lakers 10:30 PM FSS

12 mar. DETROIT 7:30 PM FSS

14 juev. @ Cleveland 6:00 PM FSS

16 sáb. NEW ORLEANS 8:00 PM FSS

20 mié. CLEVELAND 7:30 PM FSS

22 vie. @ Chicago 8:00 PM FSS

23 sáb. @ Philadelphia 7:30 PM FSS

25 lun. CHARLOTTE 7:30 PM FSS

27 mié. @ Houston 8:00 PM FSS

29 vie. GOLDEN STATE 8:00 PM FSS

DICIEMBRE

1 dom. @ Brooklyn 3:00 PM FSS

3 mar. @ Toronto 7:30 PM FSS

4 mié. @ Boston 7:30 PM FSS

6 vie. WASHINGTON 8:00 PM FSS

8 dom. CHICAGO 6:00 PM FSS

10 mar. ATLANTA 8:00 PM TNT

13 vie. L.A. LAKERS 8:00 PM ESPN

14 sáb. @ Dallas 8:30 PM FSS

16 lun. @ Memphis 8:00 PM FSS

18 mié. @ Philadelphia 7:30 PM FSS/ESPN

20 vie. NEW YORK 8:00 PM FSS

23 lun. UTAH 7:30 PM FSS

27 vie. INDIANA 8:00 PM FSS

28 sáb. PHILADELPHIA 8:00 PM FSS

30 lun. @ Washington 7:00 PM FSS

ENERO

2 juev. TORONTO 7:30 PM FSS

3 vie. @ Orlando 7:00 PM FSS

5 dom. PORTLAND 6:00 PM FSS

8 mié. @ Indiana 7:00 PM FSS

10 vie. @ Brooklyn 7:30 PM FSS

12 dom. @ New York 3:30 PM FSS

15 mié. SAN ANTONIO 7:30 PM FSS

17 vie. @ Oklahoma City 8:00 PM FSS

19 dom. @ San Antonio 3:00 PM FSS

20 lun. SACRAMENTO 5:00 PM FSS

22 mié. WASHINGTON 7:30 PM FSS

24 vie. L.A. CLIPPERS 8:00 PM FSS

27 lun. ORLANDO 7:30 PM FSS

28 mar. BOSTON 7:30 PM FSS

FEBRERO

1 sáb. @ Orlando 7:00 PM FSS

3 lun. PHILADELPHIA 7:30 PM FSS

5 mié. @ L.A. Clippers 10:30 PM FSS

7 vie. @ Sacramento 10:00 PM FSS

9 dom. @ Portland 9:00 PM FSS

10 lun. @ Golden State 10:30 PM FSS

12 mié. @ Utah 9:00 PM FSS

20 juev. @ Atlanta 7:30 PM FSS

22 sáb. CLEVELAND 8:00 PM FSS

24 lun. @ Cleveland 7:00 PM FSS

26 mié. MINNESOTA 7:30 PM FSS

28 vie. DALLAS 8:00 PM FSS

29 sáb. BROOKLYN 7:30 PM FSS

MARZO

2 lun. MILWAUKEE 7:30 PM FSS

4 mié. ORLANDO 7:00 PM FSS/ESPN

6 vie. @ New Orleans 8:00 PM FSS

8 dom. @ Washington 7:00 PM FSS

11 mié. CHARLOTTE 7:30 PM FSS

13 vie. NEW YORK 8:00 PM FSS

14 sáb. CHICAGO 8:00 PM FSS

16 lun. @ Milwaukee 8:00 PM FSS

18 mié. @ Chicago 8:00 PM FSS

20 vie. @ Indiana 7:00 PM FSS

23 lun. OKLAHOMA CITY 7:30 PM FSS

25 mié. DENVER 7:30 PM FSS

28 sáb. PHOENIX 8:00 PM FSS

30 lun. @ Charlotte 7:00 PM FSS

ABRIL

1 mié. @ Boston 7:30 PM FSS

3 vie. @ Detroit 7:00 PM FSS

5 dom. @ New York 5:00 PM FSS

7 mar. INDIANA 7:30 PM FSS

9 juev. DETROIT 7:30 PM FSS

11 sáb. BOSTON 8:00 PM FSS

13 lun. @ Charlotte 7:00 PM FSS

14 mar. TORONTO 7:30 PM TNT

Escuchen todos los juegos del Miami HEAT en español por Radio Mambí, de Univisión Radio (710 AM y 107.5 HD-2) y en transmisión simultánea por WQBA 1140 AM durante la temporada regular.

MIX 98.3 FM será la emisora en español durante de la temporada regular y los playoffs comenzando el 28 de marzo, 2020.