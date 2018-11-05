迈阿密热火公布“罪恶之夜”版球衣

迈阿密，11月5日 – 今天迈阿密热火正式公布“罪恶之夜”城市版球衣。罪恶之夜是接上赛季罪恶版球衣取得巨大成功后的新版热火城市版球衣。罪恶之夜版球衣是以黑色为底色，1988年版经典热火剪影配上镭射青蓝色并以原迈阿密球馆和热火篮球LOGO为基调的结合。这套球衣的设计是由迈阿密热火的图形设计师，Brett Maurer参照迈阿密历史及1980年代特色所影响的。

欢迎热火球迷于周四凌晨前往美航球馆参加午夜罪恶活动，他们能够有机会成为第一批获得午夜版球衣的球迷，同时他们也能体验到热火罪恶版特别活动。

除此之外，热火球迷还能参加下面的活动：

热火商城午夜狂欢活动 用美国运通卡购买城市版球衣可以获得新的New Era定制球帽HEAT.com/Amex.

用美国运通卡购买城市版球衣可以获得新的New Era定制球帽HEAT.com/Amex. 迈阿密热火商城特殊活动 美国境内超过$100免运费TheMiamiHEATStore.com.

美国境内超过$100免运费TheMiamiHEATStore.com. 网上或者线下购物 购买罪恶版球衣可以得到免费的城市版毛巾和限量墨镜以及未来15%的折扣（不可以用在城市版球衣上）。

热火城市版球衣特别网站 HEAT.com/ViceNights, 你可以从这里找到本次热火球衣的图片，视频及相关活动内容。

迈阿密热火将会在以下比赛穿着罪恶之夜版球衣: