爵士100-热火102比赛回顾

迈阿密热火在周日晚上以102-100击败犹他爵士。白边的得到了热火最高的23分20个篮板。

1.韦德的第四节

当热火和爵士在第四节比分交替时，韦德在关键时刻展示他职业生涯中向我们一次次展示过的能力。

在制造了戈贝尔犯规后，韦德完成了两个关键的发球并帮助热火在比赛还有3.2秒时候取得了2分的领先。

在这个时候之前，他同样完成了这样的进球。

看看这个。

同时韦德在本次比赛中贡献了8次助攻，这也是他本赛季的最高的助攻数。最精彩的助攻来自于第四节这个给白边的传球。

这名36岁的老将得到了15分（第四节得到了7分），3个篮板，1个抢断，1个盖帽和全队最高的21的正负值。

2.白边的第二节

在经历了比赛中的缓慢开头后，白边简单的在第二节统治了比赛。他在这段时间里6投6中得到了13分8个篮板。

看看他这个表现就能够看出他有多专注。:

随着比赛的进行，他继续用自己的力量优势完成内线得分。

白边本次比赛一共得到了23分20个篮板，3个盖帽，2个助攻和1个抢断。

3.奥利尼克保持稳定：

虽然说奥利尼克在本次比赛中拉开场上空间非常关键，但是他本场最大的贡献就是他的防守。

他从米切尔身上制造了本赛季第七次进攻犯规，这也是本赛季热火球员中最多的。

奥利尼克本场比赛8投4中得到了16分8个篮板1个助攻1个抢断和18的正负值。

其他要点:

-温斯洛在本场比赛第二节完成了这样一个爆炸的单手扣篮，之后防守中造成了米切尔的失误。

温斯洛最终得到了9分，5个篮板，2个抢断，1个助攻，1个盖帽和14的正负值。

比赛记录:

-麦克格鲁德在第一节因为右脚踝受伤离开，没有回归。

-小琼斯和泰勒都没有出场.

-德拉季奇，维特斯，邓肯·罗宾逊，梅腾都没有被激活。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周二晚上结束连续主场。他们将在周二面对奥兰多魔术。你可以从这里购买球票。