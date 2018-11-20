迈阿密热火与布鲁克林篮网的比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上主场迎战布鲁克林篮网。现在购买球票就能够在比赛当晚获得佛罗里达7所大学之一配色的篮球帽。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对比赛进行现场直播，你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 当对面有一名球员得到了51分，你认为有什么地方可以去分析的呢？

一般来说是没有的。当勒布朗詹姆斯在比赛中8投6中的3分球-这个曾经是他不太稳定的地方，他的后撤步，远距离跳投，你只能向他致敬将目光放到下一场比赛中。热火在过去的6场比赛中输掉了5场，他们的防守没有达到期待的高度。在那场比赛中除了詹姆斯以外其他的球员投篮命中率仅仅36%。热火的防守和有效努力成果都帮助他们找回了一些以前的感觉。即使大部分的湖人球员都一直无法找到轻松出手的机会，詹姆斯的表现也完全掩盖了热火的努力。这也是斯波在第二天的训练中说到的，热火展示出他们在比赛中需要的防守强度，但是他们的努力现在一直放在一些大家没有太容易感知的地方。这也意味着他们必须要更加稳定。

2: 我们从迈阿密热火之前战胜篮网的比赛中了解到什么呢？

即使篮网没有凯瑞斯·勒维尔也不能够被轻视。热火在比赛第一节37-21领先对手，但是篮网在接下来的比赛中打出了+1的正负值。这都取决于他们充满能量的防守，布鲁克林篮网的35次油漆区进攻也是本赛季第4高，即使热火的大个子球员阻止了一半的命中，任何一个球队能够在内线出现这么多次的进攻机会都将会是一个进攻出色的比赛。篮网不再联盟中进攻速度最快的球队，虽然他们的进攻节奏依旧很快，但是他们的后卫线上有着不少的射手，这也使得他们的进攻排名联盟前10.

同时我们了解到艾伦对于篮网来说是多么重要的存在。迈阿密热火在上场比赛中在篮网油漆区没有遇到太大的麻烦，在禁区内得到了70分。篮网是联盟中限制对手3分球同时迫使对手中投能力最强的球队之一，只是对手在这个区间内的命中率达到了45.7%而已。

丁维迪，拉塞尔，霍里斯·杰弗森和哈里斯都是进攻好手，热火在11月14日的比赛中表现的很稳定，而篮网投失了很多机会。

3: 艾伦的回归将会如何改变他们的阵容呢？

上场比赛戴维斯首发，杰弗森作为替补中锋，篮网失去了艾伦的篮筐保护能力。热火在比赛中3分球也不是很好，但是他们的内线进攻达到了68%的命中率，德拉季奇至少缺席接下来的3场比赛，不论艾伦是否出场，热火的进攻都将有所改变。

但是值得一提的是，当艾伦出场的时候，篮网的防守效率达到了112.5，这也是联盟第四高的防守效率。艾伦不仅仅是提供了防守上的帮助，同时他的空接能力也对本场比赛有着巨大的影响。

我们会看到本场比赛将会如何进行。

比赛记录:

迈阿密热火在11月14日120-107击败篮网。

热火现在6胜10负，篮网7胜10负。

理查德森场均20.4分，1.1个助攻。

拉塞尔现在场均17.2分，5.5个助攻。

德拉季奇，韦德，维特斯都将缺阵。

效率 (排名):