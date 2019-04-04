凯尔特人112-热火102

迈阿密热火在周三晚上102-112不敌波士顿凯尔特人。维特斯得到了热火最高的21分。

1. 白边的内线进攻

白边在比赛中开头进入状态有些缓慢，但是在第三节他4投4中得到了8分5篮板。

其中包括了这个面对丹尼尔防守下的2+1得分。

白边在第四节继续不断的冲击篮筐，可惜这并不够。

白边本场比赛11投9中得到了18分，15个篮板和1个盖帽。

2. 维特斯的外线

从比赛开始，维特斯就准备好外线开火了。

本场比赛维特斯投进了5个3分球，其中包括了这个第四节帮助热火追回比分的3分球。

除了得到了全队最高的21分，维特斯还得到了5个助攻，3个篮板和1个抢断。

3. 阿德巴约表现抢眼

像周一与凯尔特人的比赛一样，阿德巴约在比赛中展现了自己的努力。

同时他还在比赛中展现了传球能力：

阿德巴约9投5中得到了12分，12个篮板，4个助攻和全队最高2个盖帽。

比赛记录:

-理查德森在比赛中遭遇了左腿受伤，没有回归。

-小琼斯和梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-经过一天的修整，热火将在客场调整森林狼和猛龙。热火的下一个主场比赛将会在周二晚上面对费城76人。你可以从这里购买球票.