迈阿密热火与奥兰多魔术比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上7点30分与奥兰多魔术交手。福克斯体育将对本场比赛进行直播，你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 你从热火与爵士的比赛中了解到什么呢？

这场比赛的过程并不会让我感到太惊讶，两支球队一直较量到比赛的最后一个回合，这对于热火来说应该也是很熟悉的了。热火在本次比赛中让对手的进攻效率低于105，3分球命中率低于40%，球队的战绩在过去2个半赛季中在这种防守效率下，战绩是19胜4负。爵士在本赛季的空位3分上一直命中率不高，米切尔在比赛最后时刻有着空位3分的机会，但是他没有投进。理查德森在两场比赛前热火与老鹰的比赛中同样也投失了这样一个空位3分球，但是随着打了更多这种比分接近的比赛，你就会更有可能在这种50-50几率的比赛中取得优势。

2: 热火在赛季开头与魔术交手中输掉了比赛，6周后的再次交手会有什么不一样呢？

我不认为我们可以预测任何热火与魔术的比赛。如果问到迈阿密热火在面对哪支球队能够有难以预测的表现，那就是在面对魔术的时候。这两支球队有的比赛每一名球员都可以得分，同时他们也着比赛场上的球员都无法得分，这就是看了本赛季开头第一场比赛后感觉。

总体来说，奥兰多魔术有了很大的不一样，他们相比过去的那支奥兰多魔术有了太多的不一样，有一部分原因来自于主教练克劳福德，同时有一部分原因是他们相对更加健康了，同时年轻球员像戈登以及埃塞克的成长也是非常大，这对于防守方来说绝对是一个大麻烦。这个赛季还有很长，但是看上去本赛季这支奥兰多魔术正在朝着季后赛努力的冲刺，因此你必须要严肃的对待本场比赛。

德拉季奇，温斯洛和詹姆斯约翰逊都在赛季首场比赛中休战，白边和阿德巴约都在与奥兰多的前场交手中发挥不错。白边得到了12分18板2帽的两双数据，阿德巴约在下半场防守武册维奇时表现抢眼。

3: 在周二晚上的这场比赛中，热火有什么防守上需要去注意的？

首先热火需要提防的就是武册维奇，他在赛季开头仅仅12投4中，但是他在本赛季打出了职业生涯最佳的表现，场均20+10的数据外还有超过4个助攻。同时他的外线3分能力能够很好的拉开场上空间，在每晚超过3次的3分球出手时，他的命中率达到了40%以上。这名球员可以从场上任何一个地方得分，热火需要做的就是去努力的干扰他的出手，迫使他更多的中投出手，同时通过队友的包夹让他感到不舒服。奥兰多魔术已经证明他们并不需要某些重要球员去得分很多分来赢下比赛，同时他们这么多年后一直没有进攻能力特别出众的球员。

戈登本赛季虽然外线命中率不高，但是他在油漆区内的表现非常出色。他在油漆区内命中率达到了惊人的72.7%（99投72中），詹姆斯约翰逊必须要保证时刻提防着这名23岁的球员。

比赛记录：

热火取得了2连胜，现在9胜13负。

魔术在过去3场中输掉了2场，现在11胜12负。

韦德在过去4场比赛中场均21.5分，5.8个助攻。

武册维奇场均21分11.3个篮板。

小琼斯和泰勒都是可能在本场比赛中出场，不确定麦克格鲁德能否出场，德拉季奇和维特斯确认缺席。

效率 (排名):