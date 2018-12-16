迈阿密热火与新奥尔良鹈鹕比赛前瞻

迈阿密热火将在周日晚上客场挑战新奥尔良鹈鹕。比赛将于晚上7点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何从与灰熊的比赛中拿下比赛的？

这是一场典型的热火式的胜利。虽然在进入这场比赛时热火很多主力球员都无法出场，但是他们在3分球上45-24领先对手-在这样一场最终只差3分的比赛中，任何细节都非常关键。虽然灰熊在近期签下了诺阿和加索尔，但是热火在防守他们俩的时候出色的使用了区域联防，灰熊整个比赛中投篮命中率都不高。尽管热火的内线得分命中率不高，但是他们拿下了14个进攻篮板，特别是小琼斯他极具冲击力的进攻篮板球帮助热火在比赛最后一直不得不将他放在场上，但是这依旧是一场热火典型的赢球方式。积极救球和防守的态度，以及比对手更高的投篮命中率都缺一不可。

热火在第四节让对手仅仅只有33.3%的命中率,全场命中率也仅仅只有42%。

2: 热火从几周前与鹈鹕的交手中了解到什么呢？

安东尼·戴维斯真的非常出色。

正经的说，鹈鹕在进攻端有着他们的骄傲，在第二节落后31分后，他们缓慢的找到了他们的进攻，在比赛还有1分12秒的时候将比分缩小至3分。理查德森接下来用他的表现来赢下了最后的比赛。理查德森在这场比赛中让28岁的霍利徳在进攻时吃尽苦头，他仅仅20投8中。

迈阿密热火之前的赢球并不能保证什么。特别是戴维斯，他在过去的两场中场均42.5分，12.5个篮板，3个抢断，2个助攻和50%的投篮命中率。他这两场的对手可是雷霆和凯尔特人。

让我们看看白边和阿德巴约如何应对这位MVP候选人。

3: 热火的区域联防怎么样？你认为在周日晚上会用到嘛？

迈阿密热火现在在组织区域联防时，每个回合让对手仅仅得到0.75分，这也是他们在使用联防时最有效的时候。现在联防时对手的数据也保持很低，斯帅在如何调兵遣将，使用战术时都非常出色。同时很重要的一点就是如果你在使用联防的时候，对手一定会得到空位3分的机会，这也是这个战术的弊端。当阿德巴约和小琼斯出现在场上防守时，热火的球员都堆积在油漆区边缘，这是一个有目标的联防，不是在绝望下使用的联防。

如果有着足够的时间，你也会对联防有着更加深层次的认识。斯波已经一次次证明了如果他的战术有效，那么他们可以继续推进。

鹈鹕3分线上命中不高，仅仅34.8%的3分命中率，同时米罗蒂奇和莫尔都不确定是否出场，对于鹈鹕的3分输出也变得更加捉襟见肘。

比赛记录:

热火在11月30日主场击败鹈鹕。

热火现在12胜16负，鹈鹕15胜15负。

白边场均13.4个篮板，2.9个盖帽。

戴维斯场均28.1分，12.4个篮板，2.8个盖帽。

效率 (排名):