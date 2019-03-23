热火87-雄鹿116

迈阿密热火周五晚上87-116不敌密尔沃基雄鹿，白边得到了热火最高的14分。

1. 竭尽所能的白边

白边在第一节上场后就连续给对手送上两个盖帽。

…即使在第四节大比分落后，白边一直积极努力得分。

事实上这个大个子在最后一节4投4中得到了9分。

全场比赛他8投6中得到了14分，9个篮板和3个盖帽。

2. 阿德巴约的抢眼表现

阿德巴约本场比赛展示出了他的进攻能力，除了投进了几个中投外，他还完成了一个空接扣篮，其中包括这个内线的漂亮得分。

高难度！

当然这名21岁的大个子还在比赛中竭力帮助队友完成挡拆，并努力的防守扬尼斯。

全场比赛，阿德巴约10投5中得到了12分，7个篮板，2个助攻和1个抢断。

3. 韦德保持高效

虽然韦德不断的冲击油漆区，并完成一些熟悉的小抛投，但是没有什么可以跟和这个内线切入后的扣篮更精彩的表现了。

韦德11投5中得到了12分，3个篮板，1个助攻，1个抢断和1个盖帽。

比赛记录：

-温斯洛，梅腾，库克都没有被激活。

-麦克格鲁德虽然被激活但是没有出场。

下一场比赛：

-热火将在周六晚上客场挑战华盛顿奇才，热火的下一个主场将会在周二晚上面对魔术你可以从这里购买球票.