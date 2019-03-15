迈阿密热火与密尔沃基雄鹿比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上主场迎战密尔沃基雄鹿。比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。

1: 上一场战胜活塞的比赛中，有什么让你印象深刻的？

当你在下半场让对手得到队史新低的25分，这就肯定是一场你必须拿下的比赛了。热火在第三节打出一波21:0的进攻波，最终以33-8结束这一节，第四节就基本进入垃圾时间了。活塞第二节的时候通过一些3分球还能将比分拉近，随着热火在比赛中越来越加强内线防守，活塞的进攻也离油漆区越来越远了。

热火的年轻部队在这场比赛中发挥了重要作用，温斯洛的进攻手段更加全面，理查德森，小琼斯的拦截，阿德巴约对格里芬的高效防守。还没有提到韦德，德拉季奇，维特斯，白边这些老将在比赛的发挥。整场比赛热火完成29次干扰对手出手，12次拦截传球。总而言之，本场是热火本赛季打出最具有统治力表现的比赛，现在他们也在努力的向东部第6发起冲击，现在距离篮网还有2个半的胜场差距。

2: 过去两次与雄鹿的交手有什么主要区别呢？

这是两场完全不一样的比赛。第一次交手是在圣诞节前，雄鹿是客场背靠背的第二场，热火的高压防守让扬尼斯12投3中，雄鹿的3分球也是43投9中-赛季第二差的比赛。然而在两支球队第二次交手，雄鹿改写了记录，他们的3分球达到了39投17中，他们有效的冲击篮下（博格丹第二次交手中复出有很大的影响），他们利用空位出手得到了20分。这也完全是本赛季雄鹿的故事，一星四射，他们可以从场上任何一个地方给对手造成威胁。现在他们外线射手又多了一个米罗蒂奇，他每百回合115.3的进攻效率更是领跑全队。斯帅在周四的训练采访中说道“（雄鹿）他们很长一段时间都有着出色的投篮了，现在也只是多了另外一个大个子射手...雄鹿3分球出手次数可以和休斯顿火箭相提并论，但是两支球队的进攻方式有着一些区别，他们更加依赖于传球。”

两场比赛中热火的进攻效率都并不高，百回合进攻效率分别是92.2和82.7. 雄鹿的一个防守特色就是在牢牢把握住油漆区下允许对手完成一定数量的3分球出手，在面对这样一支联盟最具有身高臂展优势的球队，投进那些3分球应该是非常关键的一点。

3: 热火的新首发阵容该如何去防守雄鹿呢？

热火过去的战术就是结合詹姆斯约翰逊对扬尼斯的1对1防完成油漆区内的包夹，约翰逊在过去的几场比赛中都没有得到太多的出场时间，因此本场比赛防守扬尼斯的任务应该会落在阿德巴约的身上。阿德巴约肯定是有1对1防守扬尼斯的能力的，但是他依旧需要对手去帮助干扰他的突破分球。

问题是想要尽全力完成对扬尼斯协防的同时，必须要提防雄鹿近乎完美的3分火力掩护，雄鹿的1星4射已经很好的覆盖了整个3分线外。这也是为什么现在雄鹿是以3分球为主，为他们的球星拉开场上的空间。热火在过去的两场比赛都已经见识过了这样的策略，而在交易得到米罗蒂奇后，雄鹿现在有着洛佩斯，米罗蒂奇，伊利亚索瓦的锋线投射阵容，这也是联盟射程最远的大个子阵容，想要完成对扬尼斯的包夹也变得更加艰难。热火可以尝试加入一些区域联防，大加索尔也加入到了雄鹿的阵营里，虽然现在他已经上了年纪，但是依旧能很好策划出破联防的进攻。

长话短说，让我们一起期待本场比赛吧。

比赛记录：

热火和雄鹿本赛季各赢一场。

热火在过去8场比赛中赢下了6场，雄鹿赢下了过去4场中的3场，现在51胜17负全联盟第一。

理查德森本赛季场均17.2分，这也是他那年次轮新秀中场均得分最高。

扬尼斯场均27分，12.6个篮板，5.9个助攻。

韦德（右侧手肘挫伤）不确定能否出场。

效率 (排名):