迈阿密热火与洛杉矶快船比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上主场迎战洛杉矶快船。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 在热火1胜3负的客场中有什么值得探讨的亮点吗？

这明显不是热火表现好的一个客场，尽管热火在与凯尔特人的比赛中将比分追回，看到维特斯连续以高水平发挥来完结这个客场行，在芝加哥13投9中，波士顿16投8中，这并不仅仅是3分球。维特斯在这两场比赛在篮筐边的投篮达到了9投9中，对于维特斯来说突入篮下从来就不是问题。在缺席了整个赛季后，重新回到轮转阵容不是一件简单的事情，没有什么比看到维特斯表现如此出色更加让人欣慰的了。热火虽然还有很多球员在努力争取出场时间，没有什么比稳定的高水平发挥更加稳定的方式去获取出场时间了。

除了维特斯以外，小琼斯在这个客场中也表现出色。不论是进攻还是防守，这名21岁的球员先是在周六与公牛的比赛中投进了全部4记投篮，在面对凯尔特人的比赛中砍下了职业生涯最高的18分。他在场上的时候最重要的就是给球队带来了活力，数据表明热火在半场进攻时有些无力，小琼斯能够出色利用自身身高臂展迫使对手出现失误，用那些爆炸性的扣篮来点燃球队。



斯帅对于小琼斯也有不少说的。

“对于一个年轻球员来说，能够持续的按照我们的球员发展项目的并不多，同时能够耐心的等待着自己的机会。”斯帅说。“机会有的时候并不会经常出现，稳定的出现，但是能够在短暂的时间内给大家带来深刻的印象，当你不断的展示出这些让人印象深刻的表演，教练组和队友们都能够觉察到并开始建立去信任。然后就会逐渐很难将你从场上换下来，这也是他现在的情况。“

2: 在上一场战胜快船的比赛中，什么让你最为惊讶的呢？

当热火缺少了理查德森，德拉季奇，白边，泰勒出场不到7分钟，这完全是热火区域防守的功劳。热火在场上没有体型优势，在客场背靠背第二场，他们的体能也无法和对手相比，但是他们依旧可以在内线建立起防线-他们迫使快船这样低出手次数却高效率3分球的队伍不得不更多的抢投3分来试图击败热火。很幸运的是，这场比赛中快船的3分球仅仅29投7中，他们在第四节仅仅得到了8分，这也直接导致了他们最终大败给热火。第四节也有些奇怪，几次技术犯规打乱了他们的进攻，但是是热火的防守扮演了关键的角色。在过去的几周内热火的区域联防次数减少，但是如果在这场比赛中看到他们重新回归到上场最大作用的区域联防也不会让我们感到意外的。

温斯洛现在是热火最出色的控球手之一，这场也是热火控球大将温斯洛首次得以展现自己的比赛。他在这场德拉季奇首次背靠背缺席的比赛中贡献了职业生涯最高的9个助攻，包括了第四节的一个给阿德巴约的不看人传球。

3: 本场比赛有什么不一样呢？

从首发上来说，热火现在除了德拉季奇外保持足够健康，快船可能在缺席了加里纳利后就不那么轻松了。如果热火使用了区域联防，这场比赛快船追不回比分也不会让我们感到惊讶了。

但是本场最有意思的就是他们的首发中锋将会是谁？马扬诺维奇在上场比赛中首发出场，戈塔克完全没有在比赛中出场。最近马扬诺维奇的首发逐渐减少，哈雷尔在上周首次首发出场。我们都知道白边在面对戈塔克的首发时都表现的相当不错，而马扬诺维奇的对位则更加困难。

同时如果快船在比赛中不像上一场比赛投篮命中率不高，这也将对热火产生一定麻烦。在缺少了加里纳利后，这种可能性也会有所降低。

比赛记录：

热火面对快船取得3连胜，其中包括12月8日121-98战胜快船。

热火现在22胜23负，快船现在25胜22负。

这场比赛也将是斯帅职业生涯第850场执教比赛，这也是球队历史上最高的记录。

哈里斯场均20.7分，8个篮板。

效率 (排名):