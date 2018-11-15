迈阿密热火与印第安纳步行者比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上客场挑战印第安纳步行者。比赛将于晚上7点开始，你可以从福克斯体育收看本场比赛直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 那些是热火在周三战胜篮网的比赛中你喜欢看到的？

上赛季热火在面对篮网每一场比赛都非常的艰难。本场比赛是勒维尔受伤后的首场比赛，这很明显对篮网整个球队都有着不少的影响，热火在本场比赛中很明显找到了他们的进攻，同时防守上也打出了他们应该达到的水平。这不是一场我们需要花太多精力去研究的比赛，但是看到泰勒约翰逊在比赛中终于发挥出他自身的水平是非常让人欣慰的。泰勒在与篮网的比赛中12投9中得到了24分。

同时篮网本场比赛有35次内线投篮，这也是全联盟本赛季第二多的，当时这放在上赛季仅仅能排到第8。他仅仅投进了16个球，但是很明显他们更加注重于突入内线得分。同时由于篮网的内线杰列·艾伦缺阵热火在内线没有找到太多的阻碍，本场比赛热火在油漆区内得到了赛季最高的70分。同时更重要的是德拉季奇，泰勒约翰逊和阿德巴约都能够给球队进攻带来足够火力。

2: 我们从热火与步行者几周前的交手中学到了什么呢？

就像我们之前讨论过的，步行者在比赛中由于板凳上有着不少出色的球员，所以热火面对别的球队的板凳优势基本被抵消。同时在那场比赛中奥拉迪波和埃文斯作为两位能够创造出得分机会的球员，他们虽然在比赛中没有很高的投篮命中率，但是步行者全队依旧能够保持着不错的发挥，最终尽管热火3分球27投14中但依旧是输掉了比赛。

值得一提的就是萨博尼斯。在米尔斯·特纳在比赛开始后状态不佳，他在关键时刻打进几个关键进球，萨博尼斯出色的节奏帮助他在低位单打和挡拆时完成得分。当步行者有着两种不同进攻方式的内线球员时，热火在面对萨博尼斯时一定要尽量让他远离篮筐，同时防止他在禁区深处拿到队友的传球。

现在德拉季奇重新找回状态，在过去两场比赛中他场均贡献21.5分，4.5个助攻和53.3%的投篮命中率。我们会看到本场比赛有什么不一样。

3: 迈阿密热火本赛季失误数上一直有一些问题，特别是在面对步行者的时候出现了23次失误，他们在周五晚上该如何改进呢？

步行者有着不少出色的防守球员，他们有着足够的长度，同时更重要的是他们有着非常快的反应速度，23个失误中有10个来自于他们的直接抢断。热火在比赛中需要更加注意如何更好的处理球，球员必须要注意好对方防守球员的位置。你会认为奥拉迪波在比赛中大部分时间防守理查德森，但是事实上理查德森大部分时间都是由科利森防守，这也让奥拉迪波打更多的无球跑动，这就像是詹姆斯曾经在巴蒂尔防守对面主力进攻球员时做的。因此热火需要更好的注意控球，同时稍微的改变传球路径来防止对手干扰传球。

上一场热火与步行者的比赛中，奥拉迪波一个人就有8次干扰传球，8次干扰投篮，2次救球，1次制造进攻犯规。

无需多说，如何把握限制这名明星球员是本场比赛赢球的关键。

比赛记录:

热火现在6胜8负，步行者8胜6负。

步行者11月9日以110-102击败热火。

热火6名球员场均得分上双，理查德森场均20.1分。

奥拉迪波场均23.8分，4.9个助攻，1.8个抢断。

效率 (排名):