热火118-勇士120

迈阿密热火在周日晚上120-118不敌金州勇士。理查德森得到了职业生涯最高的37分。

1. 理查德森的爆发

当你的对手是海啸兄弟时，理查德森用自己最出色的表现来从外线给球队提供火力支持。

他从比赛开始后就展示了他出色的无球跑动，理查德森本场比赛投进了职业生涯最高的8个3分球。是的！8个3分球！

有两个3分球就来自于关键的第四节。

除了得到了全队最高和职业生涯最高的37分外，理查德森还贡献了5个助攻和1个抢断。

2. 全面的温斯洛

温斯洛本场比赛还是一如既往的在攻防两端发挥出自己的作用。

除了在比赛中作为球队重要控球手外，这名22岁的球员还投进了几个关键的3分球，其中包括了这个面对杜兰特防守时漂亮的中距离干拔跳投：

防守端温斯洛也努力的让杜兰特出手时出现麻烦，但是有的时候你非常努力的防守了，但是对手依旧可以打进这些高难度投篮。

温斯洛本场比赛16投8中得到了22分，9投4中的3分球，6个篮板，4个助攻，1个抢断和全队最高的10的正负值。

3. 维特斯收获赛季最高分

你应该知道维特斯在比赛中不会在任何时候犹豫吧。

就像理查德森一样，维特斯在本场比赛找到了自己的节奏，他在比赛中面对卫冕冠军投进了6记3分球，其中包括这个面对汤普森的上半场结束前的压哨球。

随着比赛的推进，维特斯更多的选择突破来撕破对手防守。

这名27岁球员本场比赛得到了赛季最高的24分，4个助攻，3个篮板，1个抢断和1个盖帽。

其他要点：

-阿德巴约在比赛中完成了另外一个招牌式的攻受回合。

可怕的身体天赋！

阿德巴约本场6投4中得到了8分，11个篮板，3个助攻和全队最高的2个盖帽。

比赛记录：

-小琼斯，德拉季奇，梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将在周一晚上9点客场挑战丹佛掘金。热火的下一个主场比赛将会在全明星后，他们将在2月23日主场迎战活塞。你可以从这里购买球票。