迈阿密热火与底特律活塞比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上客场挑战底特律活塞。比赛将于晚上7点开始。福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 对于热火上一场主场输给雄鹿的比赛有什么要说的呢？

这场比赛就像是之前热火客场挑战爵士的比赛一样，这是一场热火从各方面都逊色于对手的比赛，大家都希望能够尽早翻过这一页。那场比赛唯一值得探讨的就是这场比赛与12月那场比赛的对比。在12月，雄鹿在外线找不到准兴，同时热火很好的限制了字母哥的发挥。这一场比赛，热火依旧很好的限制了安代托昆博的发挥，他仅仅9投4中，但是他在这场比赛中完成了10次助攻，雄鹿也在这场比赛中3分球39投17中，热火3分球34投仅8中。当然这并不是热火在这场比赛输球的唯一原因，但是这依旧是影响这场比赛的一个非常重要的因素。

2: 我们从热火与活塞的上一场比赛中了解到什么信息呢？

在上一次交手中，热火很好的限制了格里芬，全场比赛他21投仅8中，3分歧8投2中。詹姆斯约翰逊在这场比赛因为身体不适没有出场-他在以往防守格里芬时都表现非常出色-正如上场他防守安代托昆博的时候一样。热火同时在那场比赛中缺少了白边，虽然阿德巴约在比赛中拼尽全力防守德拉蒙德，但是对手依旧得到了11个进攻篮板，同时最后的补篮也将比赛拖入了加时。本场比赛热火将会有这两名防守大将的回归，也将对本场比赛有很大的影响。

活塞在那场比赛中也同样缺少了布洛克，活塞的一个主力3分射手。本次交手他将会回归，在补防防守格里芬的时候可能会有些麻烦。本场比赛白边和德拉蒙德的对位将会是一个看点。

3: 为什么活塞在最近的一个月出现了一些麻烦呢？

在12月1日后，活塞战绩现在是7胜17负，其中很大的一个原因就是他们的进攻能力不足。他们在这段时间里的进攻效率仅仅只有103.8，排名全联盟倒数第四，3分球命中率也仅仅33%。格里芬也在努力的帮助球队组织进攻，当他出现在场上的时候，活塞的进攻可以达到联盟平均值-活塞最佳的进攻效率的球员是布洛克，他能够很好的为队友拉开空间。但是当格里芬，雷吉·杰克逊，德拉蒙德，布洛克不在场时，他们的进攻效率排名联盟倒数第一。伊什史密斯已经缺席了一段时间了，现在他也已经回归。活塞现在一个问题就是缺少得分能力的球员。热火的板凳深度应该能够在周五晚上发挥出一定作用。

比赛记录：

热火在11月5日与活塞的比赛中以120-115加时赛中击败对手。

热火现在21胜21负，活塞现在19胜24负。

从12月1日起，温斯洛场均14.9分，5.4个篮板，4.8个助攻，47.8%的投篮命中率。

格里芬场均25.5分，5.2个助攻。

泰勒约翰逊因为生病现在被列为不确定，德拉季奇，梅腾，邓肯罗宾逊都没有被激活。

效率 (排名):