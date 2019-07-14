夏季联赛：热火100-鹈鹕101

迈阿密热火在周六下午101-100惜败给新奥尔良鹈鹕。邓肯·罗宾逊得到了热火最高的26分。

1. 让人眼花缭乱的罗宾逊

虽然邓肯罗宾逊投失了前4次出手，他在比赛中继续展示出他惊人的组织进攻能力。

下半场变得更加有趣了

怎么样呢？

让我们来看看这个第三节的疯狂压哨吧！

还有这个漂亮的3分球:

邓肯·罗宾逊在比赛中进攻无死角，他也给鹈鹕带来了巨大的麻烦。

除了21投9中得到了比赛最高的26分外，这名前密歇根的球员还得到了8个篮板，3个助攻，3个抢断和2个盖帽。

2. 马丁展现出他的能力

当有一些球员无法出场的时候，马丁充分利用了这次机会展现出自己的能力。/p>

他极具侵略性的进攻也帮助热火几乎赢下本场比赛。.

可惜的是这还并不够。

马丁本场比赛18投9中得到了24分，全队最高的5个助攻，2个抢断和1个盖帽。

3. 梅腾保持强硬

梅腾在前三节表现稳定，但是他在关键时刻的表现是最让人印象深刻的。

除了在第四节结束前2罚全中帮助热火进入加时，这名22岁的球员在加时赛中还完成了这样一个精彩的得分：

梅腾9投6中得到了17分，9个篮板，1个助攻，1个抢断和1个盖帽。

比赛记录：

-克里斯·席尔瓦，泰勒·希罗，肯德里克·努尔，奥卡帕拉都没有出场。