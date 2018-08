EL HEAT ANUNCIA SU CALENDARIO PARA LA TEMPORADA REGULAR 2018-19

MIAMI, August 10 – El Miami HEAT anunció su calendario para la temporada regular 2018-19. El programa de 82 juegos consiste en 41 citas en casa, todas en la AmericanAirlines Arena, y 41 encuentros en la carretera, del 17 de octubre de 2017 al 10 de abril de 2018.

Fox Sports Sun, la estación de televisión regional asociada exclusiva del Miami HEAT, transmitirá todos los juegos disponibles para transmisión local que sumarán 79 partidos. El HEAT tendrá once apariciones en televisión nacional, incluyendo tres transmisiones exclusivas por TNT. Además, ESPN tiene programado transmitir dos juegos del HEAT y NBA TV ha programado la cobertura de seis encuentros. El Miami HEAT Radio Network, liderado por su emisora insignia 790 The Ticket (AM 790/FM 104.3 HD-2) transmitirá todos los juegos en inglés, mientras Radio Mambí, de Univisión Radio (710 AM) o Mix 98.3 FM (juegos de la temporada regular que entren en conflicto con otras transmisiones) transmitirán todos los partidos de la temporada regular en español. Más información sobre la cobertura, incluyendo juegos de pretemporada, estará disponible en una fecha futura.

Boletos de Temporada del Miami HEAT para 2018-19 ya están a la venta. A los fanáticos interesados se les invita a visitar HEATSeasonTickets.com, una página de internet que contiene videos y un mapa interactivo en 3D, con la posibilidad de ver las ubicaciones y las compras en tiempo real. Los fanáticos del HEAT pueden comprar los boletos de parte de HEAT Season Ticket Members a través de NBA Resale Marketplace, si ingresan a HEAT.com. Depósitos están siendo aceptados para Boletos de Grupo. Planes Parciales de Boletos están actualmente a la venta. El viernes 21 de septiembre, el público general pueden adquirir entradas para juegos individuales visitando HEAT.com a partir de las 10 a.m. Para información más específica, los fanáticos pueden contactar el HEAT, enviando un email a seasons@heat.com o llamando al 786-777-HOOP y visitando HEAT.com/app.