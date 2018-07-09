夏季联赛：黄蜂94-热火90

迈阿密热火在周日下午与夏洛特黄蜂的比赛中以90:94不敌对手。梅肯得到了迈阿密热火最高的17分。

1. 沃恩末端的发挥

当然沃恩在比赛开始就有着不错的表现，可是他真正展示出实力的是他在第四节的发挥。

他是怎么做到的呢？

他在第四节一人得到了9分，同时包括了在离比赛结束还有40.1秒的那个关键3分球。

不久之后，沃恩又完成了两个关键的罚球又再次帮助热火将比分追回到1分。

很可惜，这还并不够。

沃恩得到了16分，7个篮板，5个助攻和1个抢断。

2. 梅肯的第三节

在过去几场的夏季联赛中梅肯一直表现不错，周日这场比赛他能够将前面几场的都结合起来。

特别是第三节他6投4中得到了10分，这也要感谢他在中距离的投篮。

然后他在这段时间完成了一个精彩的反手上篮得分。

他的努力还没有结束，在第四节中他完成了一次飞身救球。

很明显，他对热火的文化有所了解。

本场比赛梅肯得到了17分，6个篮板，5个助攻和1个抢断。

3. 内线强硬的努阿克

努阿克专长于防守，但是他在进攻端本场比赛也表现的非常出色。

他在第二节完成了这样一个空中接力。

努阿克本场比赛6投5中得到了12分和全队最高的13个篮板。

其他要点:

-即使德里克琼斯在第一节因为右脚脚踝扭伤离开比赛，但是他在场的时间里表现的异常抢眼。

你知道你将会看到什么。。

德里克琼斯在出场的7分半时间里，4投4中得到了9分，2个篮板，1个抢断。

比赛记录：

-阿德巴约休息。

下一场比赛:

-在经过周一的休息后，迈阿密热火将会在周二下午4点30分面对犹他爵士。ESPNU将会对比赛进行直播。