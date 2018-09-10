迈阿密热火与乌杜尼斯·哈斯勒姆正式续约

迈阿密，9月10日– 迈阿密热火正式宣布他们已经和乌杜尼斯·哈斯勒姆正式续约。根据球队条例，具体合同条款没有被透露。

“能够将我们的队长带回来真的太好了，”热火主席帕特·莱利说。“我们期待他在热火的第16个赛季”

哈斯勒姆职业生涯收获了3次NBA总冠军，他已经在迈阿密热火效力15年，他也是现任球员为一支球队效力时间第二长的球员。他在844场常规赛中出场，498场首发，场均贡献7.7分，6.8个篮板，25.4分钟出场时间，投篮命中率49.1%，罚球命中率75.5%。这名土生土长的迈阿密球员是球队历史上的篮板王，包揽球队历史上进攻篮板，防守篮板，总篮板数第一，同时他也是球队历史上出场时间第2，首发次数历史第2，出场时间数历史第2，两双次数历史第4，投篮命中数历史第5，投篮数历史第6，得分数历史第7，投篮命中率历史第7，罚球命中率历史第8，罚球数历史第8，两位数得分历史第8，盖帽数历史第9，抢断数历史第10，助攻数历史第16，罚球命中率历史第18。同时他也是NBA历史上唯一一名能够以落选新秀身份进入联盟并取得球队历史篮板王并在过去11个赛季成为热火队长，这是球队历史最长记录。

哈队已经在147场季后赛中出场，84场首发出场，场均5.7分，5.6个篮板，21.7分钟出场时间，投篮命中率48%，罚球命中率71.3%。他也是热火季后赛进攻篮板第一人，他的季后赛出场次数排名历史第2，总篮板数历史第2，首发次数历史第3，防守篮板数历史第3，两双次数历史第4，投篮命中数历史第5，投篮数历史第5，罚球命中数历史第5，抢断数历史第5，扣篮数历史第5，得分数历史第6，罚球次数历史第6，两位数得分数历史第6，盖帽数历史第7，助攻数历史第10。