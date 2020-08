Con la Vista Puesta en los Playoffs y los Celtics

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

Los Sixers vencen a los Rockets por 134-96, en el último juego de la mini temporada en la burbuja. Esto deja al equip de Philadelphia con record final de 43-30 y en la sexta plaza de la conferencia Este, lo que hace que nos citemos con Boston en la primera ronda de los playoffs y una ruta muy dura de cara a luchar por el anillo.

Ante los Rockets, el equipo de Brett Brown anotó más de treinta puntos en cada periodo, dejando claro que querían un buena dosis de optimismo, antes del comienzo de la postemporada, disfrutando de ventajas de siempre fueron superiores a los diez puntos, desde que acabase el primer periodo.

Con minutos repartidos para los jugadores de los Sixers, varios lograron dobles dígitos en anotación, sin que ninguno alcanzase la veintena de puntos, destacando los 18 puntos de Tobias arris, los 16 puntos de Alec Burks, o los 14 puntos de Joel Embiid y Raul Neto.

La mini temporada de Orlando ya es historia, y ahora toca centrarse en la hora de verdad, que supone la llegada de los playoffs, y centrarse en la serie ante los Celtics, que tiene aroma de historia viva de la NBA.

Y es que ningún otro enfrentamiento en la historia de los playoffs de la NBA, se ha dado tantas veces como el que ha hecho que se enfrenten los Sixers y los Celtics. Una historia de rivalidad enconada, no solo en la Conferencia Este, sino también en la División Atlántica, que ha deparado grandes partidos y grandes rivalidades, entre gigantes de este deportes, entre gigantes de los dos equipos.

No podemos olvidar los enfrentamientos entre Wilt Chamberlain y Bill Russell, los enfrentamientos entre Julius Erving y Larry Bird, y como esos muchísimos más partidos con grandes jugadores de la historia la NBA, como son el caso de Allen Iverson, Charles Barkley o Paul Pierce.

Una rivalidad que incluso ha estado en la historia más reciente de los Sixers en los playoffs, ya que fueron los Celtics quienes en 7 partidos, apartaron a los Sixers de la final de Conferencia, en 2012 (la última vez que los Sixers llegaron a la postemporada, hasta este año). Ahora se vuelven a ver las caras y una vez más, la victoria en la serie tendrá como recompensa disputar la final de la Conferencia Este.

Ambos equipos vivieron en esta temporada, uno de los momentos más especiales de la temporada en la NBA, ya que ambos fueron elegidos para disputar el partido que tradicionalmente se disputa en enero en Londres. Un partido de temporada regular, en donde los Sixers fueron los locales, pero la victoria se la llevó Boston.

Todo ello sin olvidar la serie que vivieron ambos equipos en 2018 y que le dio el triunfo a Boston por 4-1, en la primera temporada en que los Sixers regresaban a la postemporada, después de una larga ausencia en los playoffs.

Finalmente el calendario para esta eliminatoria de playoffs, será el siguiente:

BOSTON CELTICS (3) - PHILADELPHIA 76ERS (6)

- 17 de Agosto (18:30 ET): Celtics-Sixers (Boston como local) - 19 de Agosto (18:30 ET): Celtics-Sixers (Boston como local) - 21 de Agosto (18:30 ET)): Sixers-Celtics (Philadelphia como local) - 23 de Agosto (13:00 ET)): Sixers-Celtics (Philadelphia como local)

- 25 de Agosto (hora por determinar): Celtics-Sixers (Boston como local) - 27 de Agosto (hora por determinar): Sixers-Celtics (Philadelphia como local) - 29 de Agosto (hora por determinar): Celtics-Sixers (Boston como local)

Ahora llega la hora de la verdad y el duelo no podría ser mejor. La rivalidad entre Celtics y Sixers tendrá un nuevo episodio y vencer no solo supondría tener el pase a las semifinales de conferencia, sino que además supondría dejar en el camino al histórico rival, por lo que la serie promete grandes emociones.

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol