Kevin Garnett Protagonista En El Salón De La Fama

El próximo mes de mayo Kevin Garnett recibirá el merecido reconocimiento de ingresar en el Salón de la Fama. La larga espera terminará en 15 de Mayo, en el Mohegan Sun Arena de Connecticut y sirviendo de maestro de ceremonias de la ilustre estrella de los Minnesota Timberwolves, otra leyenda de la NBA, Isiah Thomas (miembro del Salón de la Fama desde el año 2000).

Tendrá de compañeros de viaje, a ilustres personajes en la historia de la NBA, como son Kobe Bryant, Tim Duncan o Rudy Tomjanovich.

“Siento que he dedicado muchas horas y a superar muchas adversidades para llegar hasta aquí”, dijo el legendario ex jugador de Wolves, en una entrevista concedida a ESPN. “No ha habido excusas, siempre aprendiendo y construyendo. Es la combinación de todo eso. Ser llamado para el Hall of Fame es todo”, añadió.

Todo ello cuando se dio a conocer la gran noticia de que la gran estrella de los Timberwolves de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, estaría en el lugar que merece.

Si miramos las estadísticas históricas de la franquicia de Minnesota, Garnett está presente en el primer lugar de los más importantes apartados estadísticos, con los Timberwolves.

Disputó con los Timberwolves 970 juegos, para un total de 36189 minutos disputados con Minnesota, logrando un total de 19.201 puntos, 4.216 asistencias y 10.718 rebotes. Siempre siendo el líder histórico de los Lobos, en esas estadísticas, así como en lanzamientos a canasta, canastas anotadas, triples-dobles logrados, tapones y una larga lista de logros, que le han convertido en leyenda de los Timberwolves y de la NBA.

El próximo de mes de mayo, Garnett será honrado por la comunidad de la NBA, de forma merecida, pero también serán honrados de los Lobos de Minnesota, y esa fecha no solo será histórica a nivel particular para Garnett, sino que también será una fecha histórica para los Timberwolves de Minnesota, porque honrar a esta leyenda de Minnesota es también honrar a la organización.

Se acerca el momento, pasará a la historia y será una fecha para la celebración.

Hasta pronto desde España