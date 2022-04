Previa de la Serie vs Raptors

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

@BerkutMartin

Los Sixers afrontan la primera serie de la postemporada, ante un duro rival, como son los Toronto Raptors. Un equipo que ha terminado la temporada regular en una excelente forma física y con buenos resultados, que le han permitido acabar en quinta posición en la conferencia Este.

Un rival de infausto recuerdo para los Sixers, que se jugaron un séptimo juego de las Semifinales de Conferencia, en territorio canadiense y que terminó con una canasta en el último suspiro del partido, para darle la victoria a los Raptors, en el mismo año en el que obtuvieron el único anillo de campeón que posee la franquicia canadiense.

Los antecedentes de esta temporada tampoco son muy halagüeños, ya que de los cuatro juegos que ambos equipos han disputado, en tres de ellos, los Raptors se han impuesto a Philadelphia. Pero los playoffs son otra cosa y lejos quedan ya los juegos disputados el 11 de Noviembre en el Sur de Philly, cuando los canadienses lograron alzarse con el triunfo por 109-115, con 33 de Tyrese Maxey, o el triunfo de los Sixers el 28 de diciembre en territorio del norte, por 114-109, con una estelar actuación de Joel Embiid con 36 puntos.

Pero como he comentado la postemporada es otra historia y aunque los Raptors lograron dos triunfos más ante los Sixers en los meses de marzo y abril, ahora es cuando de verdad hay que dar el do de pecho y no solo en la primera ronda, sino en tres rondas más, para alcanzar el verdadero reto de este equipo, que no es otro que alcanzar el anillo de campeón.

Si es cierto que hay que tener en cuenta un gran hándicap con el que tendrá que lidiar Doc Rivers y sus hombres. Uno de los puntales defensivos del equipo, Matisse Thybulle sólo podrá estar disponible para jugar en los juegos que se disputen en casa, y no en Toronto, por la normativa canadiense relativa al COVID, por lo que los juegos disputados en Pennsylvania van a ser cruciales para los Sixers y nuestras aspiraciones de triunfo de esta serie.

Clave es lograr que el equipo funcione y rompa la férrea y muy física defensa de los Raptors, para ir a Canadá con un 2-0 a favor. Y para ello no solo ha de funcionar la primera línea, sino que se hace fundamental el aporte ofensivo y defensivo de los hombres de banquillo.

Muchos ojos estarán puestos en cómo los Sixers traten de eludir la defensa que se marque ante Joel Embiid y la aportación de este. Pero no podemos hablar de que la serie sea un Embiid contra el mundo, por lo que James Harden ha de dar un paso al frente y brindar al equipo lo que necesita en el momento clave de la temporada.

Y lo mismo se podría decir de Tobias Harris, que podría tener la oportunidad de ser un enorme aporte ofensivo para los Sixers, si las miradas se centran más en Embiid, Harden o el propio Tyrese Maxey, que está en un gran estado de forma y de juego.

Sin duda los Raptors son un rival muy complicado para cualquier equipo del Este, pero también es cierto que estos playoffs del Este, no son fáciles para nadie, desde la primera ronda, con rondas como la de los Sixers vs Raptors, los Bucks vs Bulls, o los Celtics vs Nets.

Toronto tiene el quinteto titular más explotado de toda la NBA y eso también es una clave a tener en cuenta, ya que a pesar de llegar en forma, también eso puede ser un hándicap en su contra, ahora que el calendario es tan exigente en los playoffs. Y es que Fred VanVleet, Pascal Siakam, OG Anunoby, Scottie Barnes y Gary Trent Jr. están por encima de los 35 minutos por partido.

Este es el calendario que tendrá que afrontar Philadelphia en la primera ronda de playoffs, comenzando la serie, este fin de semana:

Partido: 1

Fecha: Sábado 16 de abril

Local: Philadelphia 76ers

Visitante: Toronto Raptors

Horario (E.T.): 6:00 PM

Partido: 2

Fecha: Lunes 18 de abril

Local: Philadelphia 76ers

Visitante: Toronto Raptors

Horario (E.T.): 7:30 PM

Partido: 3

Fecha: Miércoles 20 de abril

Local: Toronto Raptors

Visitante: Philadelphia 76ers

Horario (E.T.): 8:00 PM

Partido: 4

Fehca: Sábado 23 de abril

Local: Toronto Raptors

Visitante: Philadelphia 76ers

Horario (E.T.): 2:00 PM

Partido: 5 (*)

Fecha: Lunes 25 de abril

Local: Philadelphia 76ers

Visitante: Toronto Raptors

Horario: Por definir

Partido: 6 (*)

Fecha: Jueves 28 de abril

Local: Toronto Raptors

Visitante: Philadelphia 76ers

Horario: Por definir

Partido: 7 (*)

Fecha: Sábado 30 de abril

Local: Philadelphia 76ers

Visitante: Toronto Raptors

Horario: Por definir

Sin duda llegó el momento de la verdad y aunque serán muchas dificultades las que habremos de afrontar por el camino, lo que es cierto es que el anillo es el objetivo y el gran sueño de toda la organización y los fanáticos de los Sixers. También es cierto que afrontamos esta postemporada con una de las mayores ilusiones que se recuerdan en Philadelphia, en las últimas dos décadas.

Ojalá podamos vivir este año, el momento histórico que tanto hemos soñado con poder disfrutar con los Sixers. Un anillo de campeón de la NBA, que se resiste desde hace casi cuatro décadas, cuando Julius Erving, Moses Malone y compañía, lideraron al equipo de la ciudad del Amor Fraternal, a la cumbre de la NBA en 1983.

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol