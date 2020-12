Pelicans finalize 2020 Training Camp roster

December 5, 2020

NEW ORLEANS – The New Orleans Pelicans have finalized their 2020 training camp roster (listed below). The Pelicans will begin training camp on Sunday, December 6 at the Ochsner Sports Performance Center.

2020 PELICANS TRAINING CAMP ROSTER

No. Player Pos Ht. Wt. DOB Prior to NBA/Country NBA Yrs. 12 Steven Adams C 7-0 265 7/20/93 Pittsburgh/New Zealand 7 6 Nickeil Alexander-Walker G 6-5 205 9/2/98 Virginia Tech/Canada 1 21 Rawle Alkins G 6-5 225 10/29/97 Arizona/USA 1 0 Ike Anigbogu C 6-9 252 10/17/98 UCLA/USA 2 2 Lonzo Ball G 6-6 190 10/27/97 UCLA/USA 3 5 Eric Bledsoe G 6-1 205 10/9/89 Kentucky/USA 10 22 Tony Carr G 6-5 200 10/11/97 Penn State/USA R 32 Wenyen Gabriel F 6-9 205 3/26/97 Kentucky/Sudan 1 3 Josh Hart G 6-5 215 3/6/95 Villanova/USA 3 10 Jaxson Hayes C 6-11 220 5/23/00 Texas/USA 1 9 Willy Hernangómez C 6-11 250 5/24/94 Real Madrid (Spain)/Spain 4 14 Brandon Ingram F 6-9 190 9/2/97 Duke/USA 4 13 Kira Lewis Jr. G 6-3 165 4/6/01 Alabama/USA R 25 Will Magnay* F/C 6-10 234 6/10/98 Tulsa/Australia R 20 Nicoló Melli F 6-9 235 1/26/91 Fenerbahçe (Turkey)/Italy 1 4 JJ Redick G 6-4 200 6/24/84 Duke/USA 14 15 Sindarius Thornwell G 6-4 215 11/15/94 South Carolina/USA 3 19 Jarrod Uthoff F 6-9 220 5/19/93 Iowa/USA 2 1 Zion Williamson F 6-7 285 7/6/00 Duke/USA 1

*Two-way Player

Head Coach:

Stan Van Gundy, SUNY Brockport

Assistant Coaches:

Bob Beyer, Alfred

Casey Hill, Trinity

Fred Vinson, Georgia Tech

Rex Walters, Kansas

Teresa Weatherspoon, Louisiana Tech

VP of Player Care & Performance:

Aaron Nelson, Iowa State

NUMERICAL ROSTER