Preguntas y respuestas: Isaiah Thomas y su camino de regreso al baloncesto

Estos han sido los 11 meses más largos en la joven vida de Isaiah Thomas. El baloncesto, su mejor amigo de toda la vida, ya no estaba para acompañarlo. Una compleja lesión a la cadera que se originó de la manera más discreta hace casi dos años lo alejó del baloncesto mientras recorría un largo y tortuoso camino.

Thomas se vio obligado a recorrer ese camino para volver a jugar.

Muchos meses más tarde y después de un viaje lleno de altibajos, esperanza y duda, lo ha conseguido. Y ahora, a unos días antes de un partido de All-Star de la NBA, de esos en los que se convirtió en una leyenda, Thomas está de vuelta. Se reencontró con el baloncesto.

"No he jugado en 11 meses, así que estoy emocionado", afirmó Thomas en una entrevista con Altitude Sports. "También estoy un poco nervioso por todo el tiempo que llevo sin jugar. Pero estoy ansioso. He trabajado muy duro durante mucho tiempo solo para volver en este momento y competir jugando baloncesto nuevamente y así recibir el mismo afecto de vuelta.

"Jamás perdí la pasión, pero es difícil mantenerla mientras estás lesionado. Así que, estoy entusiasmado con la oportunidad. Solo quiero formar parte del equipo y ayudar en lo que pueda para que ganemos partidos".

Thomas habló en profundidad sobre todo, desde su proceso de rehabilitación hasta si tomaría las mismas decisiones de nuevo o sobre ser un líder elocuente para un equipo de los Nuggets que ha necesitado uno.

P: ¿Qué es lo que más extrañaste del baloncesto?

R: Competir. Para mí, la mejor sensación es salir a la cancha y competir todos los días, ya sea contra mis compañeros de equipo o contra el equipo contrario. Así que, creo que eso ha sido lo que más me ha costado. He estado entrenando solo durante mucho tiempo y se vuelve aburrido. En resumen, salir a la cancha a competir, intimidar verbalmente, divertirme y ser yo mismo. No puedo esperar a ponerme una camiseta de los Denver Nuggets y poder hacer todo eso.

P: El baloncesto siempre ha sido tu refugio. Sin él, ¿quién te ayudó a pasar todo esto?

R: Ante todo, mi familia, mis amigos cercanos y mi esposa. Me apoyo en ellos para pasar los momentos difíciles. Porque, como dijiste, el baloncesto siempre estuvo presente, sin importar qué pasaba en mi vida. Yo podía ir a un gimnasio de baloncesto, olvidarme de los problemas y concentrarme en el deporte. Y no he podido hacerlo durante mucho tiempo, debido a que me sometí a una cirugía de cadera y estoy inactivo y en rehabilitación. Por lo que tuve que apoyarme en gran medida en mi familia. En particular, ha sido mi esposa quien más me ha ayudado a superar todo este proceso. Al igual que mis padres y otras personas que también me han ofrecido consejos. Pero, pronto podré jugar y ya no puedo esperar más para volver a hacerlo.

P: Describe tu proceso de rehabilitación.

R: Fue muy difícil. Es muy agotador. Antes de sufrir esta lesión en Boston, jamás había tenido una lesión seria. Así que ha sido un proceso que he tenido que sobrellevar día a día. Hubo días malos y otros con altibajos. Sin embargo, de alguna manera hay que encontrar el equilibrio durante todo el proceso. Como dije, soy humano y tengo mis días malos en los que parece que todo sale mal. Pero cada vez faltaba menos tiempo para mi regreso y pude ver la luz al final del túnel, eso hizo que valiera mucho más la pena. Ahora estoy listo para regresar. Puedo ver la luz, la línea de meta y visualizarme saliendo a la cancha a competir y ayudar a los Denver Nuggets a ganar.

P: ¿Cuántos días fue difícil o imposible ver la luz al final del túnel?

R: En muchos. Especialmente, durante los primeros cinco o seis meses en que tenía que someterme a la rehabilitación todos los días. No eran actividades relacionadas con el baloncesto. Todos los días consistían en acudir al centro de entrenamiento, someterme a las actividades de rehabilitación y recuperar mi fuerza. Y, como podrán saber, a veces estas actividades se vuelven aburridas, porque hay que hacer lo mismo una y otra vez todos los días. Cuando pude volver a realizar actividades relacionadas con el baloncesto, el proceso se hizo más llevadero. Del mismo modo, cuando pude volver a la cancha tenía que repetir una y otra vez las mismas actividades. Podía jugar partidos de 3 contra 3, 4 contra 4 y 5 contra 5, lo que me ayudó a ver la luz al final del túnel. Así que, como dije, estoy muy emocionado. Estoy tomándome mi tiempo, siendo lo más paciente posible con mi cuerpo. Simplemente estoy averiguando lo que puedo y no puedo hacer, además de lo que me guste.

P: ¿Qué significa para ti el hashtag de redes sociales #SlowGrind (Trabajo duro a paso lento)?

R: Significa todo. Hace referencia a la vida. La vida es un proceso en que los resultados del trabajo duro se reflejan con lentitud. Sin importar el contexto, simplemente no obtendrás resultados de la noche a la mañana. Atravesar este proceso trabajando duro, es lento. No vas a tener éxito de un día para otro. Es repetitivo y simplemente lo tienes que hacer, y siempre hablo como si fuera a correr una maratón. Esta no es una carrera de 100 metros o una carrera de 100 metros planos. Es una maratón y encontrarás obstáculos en el camino. Siempre y cuando sigas corriendo, podrás terminar la carrera.

P: ¿Piensas en el día en que Karl-Anthony Towns cayó sobre ti? ¿crees que eso provocó esta lesión?

R: Por supuesto. Pienso al respecto todo el tiempo, simplemente porque soy humano. Pasé por eso. Y seguí compitiendo. Además, con el fallecimiento de mi hermana, el mero hecho de sentarme en mi hogar fue difícil para mí, así que continué jugando las eliminatorias. Y obviamente agravé incluso más la lesión. Pero todo sucede por una razón. Si pudiera hacerlo de nuevo, probablemente volvería a jugar. Porque así soy. Sabiendo la importancia de la lesión, de lo que sabía en ese momento, lo haría de nuevo. Pienso en ello; observo la lesión. En ese entonces, no dolía tanto. Pero terminó doliendo mucho durante este proceso. Pero la vida es para aprender. Esta es solo mi historia, y voy a seguir dando lo mejor de mí para ser un ejemplo para todos los que están observando.

P: Debió ser difícil saber qué había que hacer, porque no fue una lesión evidente, como una pierna rota.

R: Por supuesto. Pero hay que tomar esas decisiones, vivir, aprender y seguir adelante. He pensado con la mente fría y he sobrepasado todos los obstáculos que he encontrado en el camino. Esta lesión no es diferente. Simplemente debía averiguar cómo sobrellevar la lesión y la cirugía para salir adelante.

P: ¿Qué tan bien te sientes en la cancha de baloncesto en la actualidad?

R: No estoy completamente recuperado, pero me siento muy bien. Me siento mejor que la temporada pasada, cuando también estaba en rehabilitación. Por lo que todavía estoy trabajando en retomar mi ritmo, mi intensidad y mi fuerza, pero todavía puedo hacer todo lo que hacía antes. Estoy feliz por mi situación actual, y voy a seguir siendo paciente y escuchando a mi cuerpo. Aunque también siento que ya es el momento adecuado para salir a la cancha y competir.

P: ¿Qué piensas de lo que has visto de los Nuggets?

R: Somos un talentoso equipo de baloncesto. Somos muy talentosos. No existe ninguna guerra de egos en el equipo y nos destacamos por eso. Nadie se preocupa por el éxito. Jugamos como grupo y no como unidades individuales. Y eso me recuerda a cuando estaba en los Boston Celtics. Nadie realmente se preocupaba de quién se quedaba con la gloria. El objetivo era ganar y todos se preocupaban de "ayudar al prójimo a triunfar". Y creo que, con esa mentalidad, el cielo es el límite. Tenemos chicos que trabajan duro y aman este deporte. Con este tipo de personas, todo es más fácil.

P: ¿Este equipo es mejor de lo que pensaste?

R: Definitivamente es mejor de lo que pensé. Sabía que íbamos a ser buenos, no voy a mentir al respecto. Sabía que este equipo podría ser especial. Pero todo era hablando teóricamente. Creo que hemos hecho una gran temporada hasta ahora. Había muchas personas que no lo esperaban. Pero, al mismo tiempo, desde que empezó el campamento de entrenamiento, esperábamos ser un equipo realmente bueno y uno de los mejores equipos de la NBA. Y estamos jugando como tal. Así que solo tenemos que seguir trabajando y seguir adelante.

P: Aunque estás inactivo, has manifestado tu opinión muchas veces. ¿Siempre lo haces?

R: Simplemente soy así. No importa en qué equipo esté, voy a comportarme como un líder. Voy a decir lo que pienso además de liderar con el ejemplo. Sin embargo, algo que me impactó fue que apenas llegué a este equipo en ascenso, Mike Malone (entrenador de los Nuggets) me dijo: "Quiero que te comportes de manera natural. Conozco tu naturaleza. Sé qué tipo de líder eres y quiero que digas lo que piensas". Así que el hecho de que el entrenador principal me dijera eso cuando llegué facilitó el proceso. Siempre les digo a los chicos que nunca se tomen mal lo que les diga. En el camino hacia la victoria herirán tus sentimientos en algunas ocasiones. Pero no es algo personal. Siempre es para mejorar el equipo. Creo que los chicos están entendiendo esa idea y a mí. Todavía no puedo jugar, pero puedo dar mi opinión. Y si veo algo que no me parece bien voy a decirlo. Pero como dije, nunca es un tema personal, sino que es para el beneficio del equipo.

P: También eres conocido por iniciar debates en el vestuario. ¿Es importante mantener una buena relación en el vestuario?

R: Es muy importante. Si deseamos ser un buen equipo, tenemos que estar unidos a toda costa. Pasamos más tiempo entre nosotros que con nuestras familias. Por lo que los chicos tienen que desinhibirse. Y trato de generar debates todo el tiempo para que los chicos opinen. Incluso cuando no participo en la práctica, intento intimidarlos verbalmente para sacarlos de su zona de confort. Hay muchas veces en que eso supone resultados positivos. Siempre nos divertimos bromeando. Pero cuando entramos a la cancha, jugamos en serio.

P: ¿Cómo encaja tu estilo de juego con la estrategia de los Nuggets?

R: Es un sistema de igualdad de oportunidades. He estado en el sistema de Mike Malone antes, así que sé lo que espera de sus jugadores. No estoy aquí para quitarle el puesto a nadie. Estoy aquí para ayudar. Estoy aquí para dar el siguiente paso con estos chicos, para mostrarles cómo ganar partidos y llegar a las eliminatorias. Individualmente, estoy aquí para retomar un nivel digno de jugador más valioso y ser la mejor versión de mí mismo, pero al mismo tiempo, estoy aquí para ayudar a cualquier miembro de este equipo a pasar al siguiente nivel. Eso va para todos. Quiero ayudarlos y ver cómo todos triunfan.

P: ¿Estás seguro de que volverás a tener un nivel digno del jugador más valioso?

R: Con la debida oportunidad, si lo intento lo suficiente y recupero mi ritmo, sé que puedo.

P: ¿Cuáles son las lecciones de vida que has aprendido de esta terrible experiencia?

R: Creo que la lección más importante es: al final del día, haz lo que más te convenga, sin excepciones, ya sea dentro o fuera de la cancha. Esto es un negocio, todos lo sabemos. Pero al final del día, debemos hacer lo que más nos convenga y a nuestras familias. Una vez que tengamos clara esta idea, aportaremos nuestra mejor versión al equipo. Probablemente, eso fue lo que aprendí de toda esta situación los últimos casi dos años. Realmente hay que intentar averiguar qué es lo que más me conviene, y a mi cuerpo, y aprovechar las oportunidades al alcance de la mano.

P: No muchos pueden entender lo emocional que esto fue para ti.

R: Tenía que ser fuerte para mi familia. Mucha gente no entiende ese aspecto. La mayoría de los jugadores serán traspasados, entendemos que así funciona este negocio. Pero cuando tienes familia en tu hogar, una bella esposa y tres niños que están en una etapa de la vida en que están creando lazos con sus amigos en la escuela y tienes que pararte e irte. Es difícil para ellos. Por lo que debo ser el pilar de mi familia y entender que esto es un negocio y aceptarlo cómo es. De todas formas, irse es difícil. No voy a mentir. Tomar tus cosas e irte del lugar en el que estabas cómodo para viajar a otro lugar es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer. Estar en una nueva ciudad que no conoces, tener nuevos compañeros de equipo con los que no estás familiarizado además de estar en un entorno completamente nuevo para tu familia. Aprendí mucho con esas situaciones. Pero también aprendí que hay que aceptarlas como son y aprovechar las oportunidades que tenemos. Al final del día, estoy agradecido. Estoy agradecido de tener una familia sana y poder hacer lo que amo. Lo valoro mucho.

P: ¿Todavía tienes algo que probar?

R: Siempre. Esa es la historia de mi vida y mi carrera. Incluso cuando estaba en la cima y era de los mejores de la NBA en la disputa por ser el jugador más valioso y formar parte de los All-Stars. También había gente que decía: "No podrá hacerlo, no podrá llevar un equipo a las finales". Así que siempre tengo algo que probar. Pero no es para probárselo a los demás. Es para demostrármelo a mí mismo. Tengo una batalla cuesta arriba, pero siempre ha sido así de difícil. ¿Por qué sería fácil ahora?

