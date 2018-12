Nugget del mes: Monte Morris

Después de una excelente Liga de verano en la NBA, Monte Morris, que jugó solo tres partidos en la NBA como novato durante la temporada pasada, recibió la oferta del último puesto en el plantel de los Denver Nuggets para la temporada 2018-19 y firmó un contrato de varios años a finales de julio. La incorporación del jugador de 1.90 metros y 81 kilos le dio a Denver la profundidad que necesitaba en la posición de armador, detrás de Jamal Murray, la estrella emergente y titular establecido. Esto también le dio a Morris la oportunidad de ganar tiempo de juego pronto, mientras que Isaiah Thomas, el agente libre veterano, se recuperaba de su lesión.

Hoy, poco más de cuatro meses después, Morris es un miembro indispensable de la rotación del entrenador Michael Malone y uno de los armadores líderes más confiables de toda la NBA, con uno de los índices de asistencias por pérdidas más altos de la liga (7.50:1). Es por eso que los fanáticos votaron por el jugador del estado de Iowa como el Nugget Budweiser del mes. Morris promedió 9.3 puntos y 4.3 asistencias en 25 minutos por juego y lanzó 53.2 por ciento de tiros desde el campo, incluido un 43.3 por ciento desde detrás de la línea de 3 puntos en noviembre.

"Para mí, todo se volvió más lento", les comentó Morris a Katy Winge y a Chris Dempsey, de Altitude TV, en el podcast oficial del equipo, "Nuggets 24K". "Ese fue mi mayor ajuste. La velocidad de juego era mucho más rápida; simplemente tenía que saber cómo dar pases porque los demás jugaban más largo, cómo terminar las jugadas y lograr lanzar".

Morris continuó: "Una vez que el juego se volvió más lento para mí, y eso me ocurrió en todos los niveles, pude ajustarme".

Su puntuación de 90 asistencias durante la temporada, contra solo 18 pérdidas, lo ubica en camino para lograr un récord en el índice de asistencias por pérdidas de la NBA para jugadores que promedien al menos 20 minutos de juego por partido. Morris jugó 9 partidos en los que tuvo 0 pérdidas en 15 fechas durante el mes de noviembre. Ha tenido 15 asistencias y ha perdido el balón una vez en los últimos tres partidos, que fueron victorias contra Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers y Portland Trail Blazers, en medio de una racha de cinco victorias consecutivas.

Asegurar el balón siempre ha sido un rasgo distintivo de Morris; tuvo el mejor índice de asistencias por pérdidas de la NCAA tres veces y logró el récord como sénior en una temporada hace dos años. Pero, no solo está cuidando el balón, también está encestando.

En la victoria 113-112 de los Nuggets de visitante contra los Portland Trail Blazers el viernes por la noche, lideró la unidad de la banca con 16 puntos en un récord del equipo de 7 lanzamientos por 8 intentos (87.5 por ciento) desde el campo, que incluyó 2 lanzamientos por 3 intentos desde detrás de la línea de 3 puntos. Lideró a los Nuggets con sus anotaciones por primera vez en su carrera, con 19 puntos en una derrota 109-99 contra los Houston Rockets el 13 de noviembre.

Con 25 partidos en su carrera en la NBA, el jugador de 23 años ya está jugando como un veterano de varias temporadas.

"Mientras más posesiones conseguimos sin entregar el balón, más posibilidades tenemos de anotar", dijo Morris. "Mi mentalidad es que, si veo a alguien disponible, comienzo la jugada. Si tengo la posibilidad de lanzar, lo hago. Intento no pensarlo mucho. En realidad, el básquetbol es un juego simple. Sacas a un defensor, tienes a dos en el balón, lo dejas. Trato de no hacerlo demasiado difícil. No tiene mucha ciencia. Solo salgo y juego".