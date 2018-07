Malik Beasley se enfoca en el liderazgo durante la práctica para la próxima liga de verano

La tercera vez es para convertirse en líder, comentó Malik Beasley. La liga de verano de este año está tomando un rumbo diferente para el escolta de reserva de los Nuggets, que comenzará su tercera temporada con el equipo este otoño.

"Ya he pasado por esto", dijo Beasley. "Así que es una prueba para ver si quiero pasar por esto solo por el hecho de hacerlo o si quiero obtener algo de esto y convertirme en líder".

Beasley ha elegido el camino del liderazgo y lo dejó claro subiendo la voz durante el entrenamiento del domingo pasado. Todavía hay cosas que quiere mejorar en la cancha.

"Mi juego en general, ser más competitivo; lo que mi entrenador necesite que haga", dijo. "Si él quiere que anote o si quiere que genere jugadas, puedo hacerlo.

"Te digo algo: Esto es trabajo ligero. He estado trabajando bastante, así que esto (el entrenamiento) se siente como si fuera nada para mí en este momento. Nunca había estado en mejor forma. He estado trabajando duro todos los días en Atlanta y L. A.; realmente trabajando duro. Solo me tomé una semana libre".

Las apariciones de Beasley aumentaron en 40 juegos desde su primera temporada (22) a su segunda (62). Un tramo de cinco partidos en diciembre (en medio del segundo viaje más largo de la temporada para los Nuggets) fue el período más denso de tiempo de juego para Beasley durante esta temporada.

Hubo seis juegos consecutivos en los que logró alcanzar cifras de dos dígitos dentro del tiempo en la cancha. Cinco fueron al menos de 16 minutos o más. Dos fueron de más de 23 minutos, incluido unos inspirados 28 minutos de juego en Orlando, en el que Beasley anotó 12 puntos con 4 rebotes y 3 asistencias en una victoria para los Nuggets.

Con un peso de 89 kilos, Beasley sonrió y dijo que gracias a un exhaustivo trabajo con pesas ya debería haber alcanzado un peso de casi 95 kilos. Ya cuenta con unos brazos mucho más trabajados y agregó que le gustaría pesar 95 kilos para cuando empiece la temporada.

"Peso sólido, para que pueda mantenerme fuerte y rápido", dijo Beasley.

MORRIS TRABAJA EN SU TÉCNICA DE DISPARO: El escolta, Monte Morris, dijo que está listo para una gran liga de verano y que se ha preparado, en parte, corrigiendo su técnica de disparo. Dijo que comenzó a trabajar el 1 de mayo. Se trata de conseguir que la mano guía de Morris esté más en el lado del balón, fuera de su trayectoria de lanzamiento.

No ha sido fácil.

"He lanzado de esta manera toda mi vida", dijo Morris. "Lo he visto. Pero mis lanzamientos eran bastante buenos. No soy un mal lanzador, por lo que esto fue como aprender a caminar de nuevo. Como tenía dos meses para lograrlo, tuve que hacer muchas repeticiones y estaba enojado con ellos. A veces les decía que no creía que fuera capaz de hacerlo. Ellos me decían que confiara en el proceso y que, a la larga, lo agradecería. Así que lo hice y, definitivamente, lo agradezco".

¿Cómo fueron los primeros días?

"Al principio todo fue extraño, muy extraño", dijo Morris. "Me decían que para julio, cuando comience la liga de verano, esto ya sería algo instintivo. Ahora, realmente me resulta instintivo. …. Definitivamente, hoy me resulta más cómodo; tengo más confianza al soltar el balón dondequiera que esté en la cancha y, además, tengo la confianza de que caerá dentro del aro".

