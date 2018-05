Detalles de los jugadores de los Nuggets 2017-18: Will Barton

Era el año para la carrera de Will Barton, que disfrutó desempeñar un papel más importante con los Nuggets y lo convirtió en sus mejores estadísticas como profesional.

Sus 15.7 puntos, 4.1 asistencias, 1.0 robos, 33.1 minutos 45.2 % de tiros de campo representaron un impulso en su carrera. Su radio de asistencias por pérdidas de 2.22 fue el segundo del equipo, superado solo por Devin Harris (2.48).

Además, era el jugador más versátil del equipo, ya que jugaba como armador, escolta y alero, y hacía todo eso tanto en las funciones de inicio como de reserva. Barton es un agente libre este verano y a los Nuggets les gustaría que volviera al equipo.

"En primer lugar, hablo de mi relación con Will Barton y lo mucho que me preocupo por él como persona", dijo el entrenador de los Nuggets, Michael Malone. "Y, después, hablo del hecho de que desempeñó una gran cantidad de funciones este año: titular, desde la banca, armador de respaldo, escolta y alero. Con Will no importa lo que haga en la cancha. Es un jugador de básquetbol".

Barton también se encargó de otra función importante: cerrar la temporada.

Fue el jugador de los Nuggets que lideró la estadística con un promedio de 9.3 minutos en el último cuarto. Su promedio de 4.0 puntos por último cuarto fue el segundo del equipo, superado solo por Jamal Murray con 4.3. Barton también tuvo una respuesta casi automática desde la línea de tiro libre cuando los Nuggets más lo necesitaron, ya que realizó 33 de 35 lanzamientos (94.3 %) desde esa línea en momentos clutch. Esa fue la cuarta mejor puntuación entre los jugadores de la NBA que habían hecho, al menos, 15 tiros libres en momentos clutch en la temporada regular.

"Y, cuando Gary Harris salió a finales de la temporada, mejoró considerablemente, lo que nos permitió lograr un registro de 8-3 en los últimos 11 juegos y de 6-1 para cerrar la temporada", dijo Malone. "Pensé que Will era fantástico. Creo que este año mejoró en la defensiva. Tuvo una temporada importante para su carrera. Fue una parte esencial de lo que se hizo este año y nada me gustaría más que tener a Will Barton de vuelta con un uniforme de los Denver Nuggets".

OFENSIVA: Barton jugó más en transición y de manera más analítica.

El porcentaje total de sus lanzamientos, que eran de 3 puntos, pasó de 35.3 % en la temporada 2016-17 a 41.1 % esta temporada. Además, Barton anotó el 44.5 % del total de sus puntos en la pintura, el porcentaje más alto en tres años, lo cual significó un aumento del 2 % con respecto a la temporada 2016-17. Barton redujo los lanzamientos desde media distancia, ya que solo hizo 83 tiros desde esa zona esta temporada. La temporada pasada realizó 93 lanzamientos.

Los cambios en la frecuencia de sus acciones con el balón le permitieron mejorar su capacidad para jugar en la línea de 3 puntos o en el aro. Estas son las acciones que más ejecutó en las últimas dos temporadas. Como se puede apreciar, el orden es exactamente el mismo. Sin embargo, los porcentajes de las veces en que se utilizaron estas acciones son muy diferentes.

ESTA TEMPORADA

Acciones de bloqueo y captura de jugadores que llevaban el balón: 26.2 %

Transición: 23.2 %

Lanzamientos luego de recibir el balón: 19.5 %

TEMPORADA PASADA

Acciones de bloqueo y captura de jugadores que llevaban el balón: 30.2 %

Transición: 20.1 %

Lanzamientos luego de recibir el balón: 18.8 %

Por lo tanto, cuanta más transición, mayor es la cantidad de lanzamientos luego de recibir el balón y menor la cantidad de veces de manejo del balón en circunstancias de acción de bloqueo, lo cual muchas veces pone al jugador en situaciones para realizar tiros de media distancia. Barton tuvo el promedio más alto en su carrera en lanzamientos de 3 puntos, con 5.2 por juego, e igualó el porcentaje de 3 puntos más alto de su carrera, ya que el 37 % de los intentos los realizó desde la línea de 3 puntos.

En resumen, las mejoras en la ofensiva de Barton fueron una continuación del perfeccionamiento de su estilo de juego, además de centrarse en las cosas que hace mejor. Además, logró un buen desempeño esta temporada con la presión de jugar en tres posiciones diferentes y, muchas veces, jugar en varias posiciones en un mismo juego cada noche.

DEFENSA: El entrenador de los Nuggets, Michael Malone, habló sobre la mejora de Barton en el área defensiva. Barton estuvo de acuerdo, pero agregó que todavía tiene trabajo por hacer.

Solo dos Nuggets tuvieron al menos 80 robos y 50 bloqueos esta temporada: Nikola Jokić (90/61) y Barton (82/52). La defensa del balón por parte de Barton mejoró mucho esta temporada, tanto, que con frecuencia estuvo en alineaciones defensivas en la cancha para juegos fundamentales de finales de temporada.

En las acciones de bloqueo, Barton continuará trabajando para superar los bloqueos con mayor consistencia. Con respecto a su faceta más débil, Barton dijo que deberá seguir trabajando en la defensa de ayuda mientras continúa marcando al jugador.

Pero desde todo punto de vista, esta temporada fue un gran progreso para Barton.

Christopher Dempsey: christopher.dempsey@altitude.tv y @chrisadempsey en Twitter.