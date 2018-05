Detalles de los jugadores de los Nuggets 2017-18: Paul Millsap

Con una sonrisa burlona, Paul Millsap compareció ante los medios en su conferencia de prensa de fin de temporada y habló sobre la temporada más loca de su carrera.

Millsap se perdió 44 juegos; más que en cualquier otra temporada de su carrera. Perderse más de la mitad de la temporada tuvo su precio. Había progresado en el aprendizaje de los movimientos ofensivos y se estaba acomodando a sus compañeros en el momento en que se lesionó, el 19 de noviembre en Los Ángeles. Pero cuando volvió, en marzo, Millsap se encontraba de vuelta casi al principio de ese mismo proceso.

"Fue frustrante, por decir lo menos", dijo Millsap. "Es difícil. Comencé la temporada con grandes expectativas para ayudar a este equipo llegar a las eliminatorias y ayudarlos a superar algunas de las cosas que no habían podido superar, y tener una lesión como esta, perderme 44 juegos y no ser capaz de ayudar a este equipo en la manera en que yo quería y esperaba dolió un poco".

Aunque todo el tiempo que Millsap se perdió tuvo un impacto en su promedio de puntos por partido, que cayó desde 18.1 puntos por partido en el 2016-17 con Atlanta a 14.6 esta temporada, su eficiencia, de hecho, subió. Tanto los porcentajes de tiros de campo (46.4) de Millsap como los de la línea de 3 puntos (34.5) subieron en la temporada pasada. Su porcentaje de tiros de 3 puntos es el más alto registrado en tres temporadas.

Así que, aunque Millsap consideró que hubo elementos de esta temporada que se perdieron, fue también un poco engañoso. ¿Qué pasaría si tuviera una temporada completa con el uniforme de los Nuggets? ¿Cuánto mejor sería el equipo? ¿Qué tan importantes serían sus números?

En tan solo 38 partidos, dio destellos de lo que los Nuggets creían que estaban recibiendo cuando firmaron su lucrativo contrato por varios años el verano pasado. Lideró al equipo en promedio defensivo (107.0), fue tercero en la clasificación ofensiva (111.1) y fue el segundo, solo superado por Nikola Jokić, en promedio neto (4.1).

OFENSIVA: Esto no fue solo un cambio de sistema para Millsap, era un cambio de estilo de juego. Mantener el espacio adecuado frente su opuesto, Nikola Jokić, resultó ser la menor de las preocupaciones de Millsap, como se ilustra en el siguiente gráfico, que compara sus principales acciones de esta temporada con la temporada pasada, su última temporada en Atlanta.

2017-18 con los Nuggets

Lanzamientos luego de recibir el balón: 23.5 %, 0.949 puntos por posesión

Jugadas de pívot: 18.8 %, 0.917 puntos por posesión

(5. °) Jugador de bloqueo: 8.5 %, 0.918 puntos por posesión

2016-17 con los Hawks

Jugador de bloqueo: 23.4 %, 0.860 puntos por posesión

Lanzamientos luego de recibir el balón: 17.1 %, 0.898 puntos por posesión

Jugadas de pívot: 16.9 %, 1.004 puntos por posesión

Como se muestra, Millsap mejoró sus puntos por posesión tanto en situaciones de lanzamientos luego de recibir el balón como de bloqueo. Pero él estaba mejor que nunca realizando lanzamientos luego de recibir el balón, más de un 6 % por sobre su temporada pasada, mientras que sus toques de bloqueo disminuyeron un impresionante 15 %. Estos son ajustes importantes sobre cómo Millsap ha funcionado durante muchos años e incluso para los jugadores más susceptibles al cambio, y Millsap lo era, toma tiempo acostumbrarse a ese tipo de diferencia tan drástica en funciones ofensivas.

Una manera en que Millsap apoyó su período de ajuste fue ser más sólido en las transiciones. Sus 1.328 puntos por posesión en transiciones y el 61 % de lanzamiento en cancha abierta estaban entre los mejores números para cualquier jugador de la liga. Mientras Millsap comienza la próxima temporada con los Nuggets, obtener puntos y ofensivas tempranas en las transiciones será de mucha importancia.

Millsap recibía muchas faltas. Solo Jokić recibió más faltas por juego en el equipo que Millsap, que promedió 3.63 faltas personales recibidas esta temporada.

La lesión de la muñeca tuvo sus repercusiones en la habilidad de Millsap para tener disponible todo su repertorio de movimientos. Aunque él es diestro, Millsap utiliza bastante su mano izquierda en regates, pases y alrededor del aro. Un ejemplo: En circunstancias de aislamiento, Millsap jugó por la izquierda un 67.4 % del tiempo, según Synergy, es ir bastante a la izquierda para ser un jugador diestro. Para el final de la temporada, era cuestión de suerte si la muñeca de Millsap iba a estar en condiciones para que pudiera jugar sin sentir dolor, o sin sentir mucho dolor, y que pudiera hacer lo que él quisiera en la cancha.

"He tenido días buenos y días malos", dijo Millsap. "El médico me dijo que estaría bien algunos días y otros no, al menos por un tiempo. Pero no era toda la fuerza, lo cual está bien. Aun así, salí a jugar lo mejor que pude y logré hacer un par de cosas buenas. Todavía era capaz de jugar un buen básquetbol".

DEFENSA: Millsap llegó a Denver con el sobrenombre de "El presentador" y la razón se volvió evidente bastante rápido. Él fue el principal organizador de la defensa; a veces, poniendo físicamente a sus compañeros en las posiciones correctas. Conseguirá mucho más que eso con una temporada completa con el equipo.

Además de liderar el equipo en promedio defensivo, Millsap también cubrió los detalles. Según estadísticas de la NBA, fue tercero en el equipo de desviaciones por juego (2.2), empatado en el primer lugar en promedio de recuperación de balones libres (1.3), lideró el equipo en el promedio de cargas recibidas (0.24), fue segundo en tiros de 2 puntos en disputa (7.2), lideró el equipo en tiros de 3 puntos contestados (3.5) y fue segundo en el total de tiros contestados (10.6), una cifra que se clasificó 20.º en la clasificación general de la NBA.

Sus 1.2 bloqueos llegaron a un empate por el segundo promedio más alto de su carrera. Como defensa de bloqueo, Millsap era sólido. Si venía un jugador con el balón hacia él, tenía la habilidad de recuperar y bloquear o contestar el lanzamiento. Se comunicaba bien en acciones de bloqueo.

Cuando debía tapar, su fuerza le permitió ser un defensor muy efectivo. Los oponentes solo lanzaban un 39 % de las veces contra él después de recibir el balón y forzaba pérdidas del balón el 19 % de las veces. Trabajará para mejorar su rapidez lateral, pero Millsap se anuncia más en el área defensiva.

Ahora, él tendrá que darlo todo en la cancha durante una temporada completa, o más de una, algo que él y la organización están esperando ansiosamente.

Christopher Dempsey: christopher.dempsey@altitude.tv y @chrisadempsey en Twitter