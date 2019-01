Barton ha vuelto: La estrella emergente de los Nuggets hace su tan esperado regreso después de su lesión

A medida que pasaron los días y las semanas, el recuerdo del momento en el que se lesionó Will Barton se fue desvaneciendo.

“Al principio, lo hice (pensar en ello) mucho”, dijo Barton en una entrevista con Altitude Sports. “Esto solo porque fue tan pronto en la temporada y sucedió tan rápido. Estaba tan emocionado de estar jugando. Y aunque fue poco tiempo, estaba jugando bien y el equipo estaba jugando bien. Fue como: ‘tan pronto como las cosas comenzaron a ir bien se nos arrebata todo’. Pero ahora ha pasado un tiempo… no pienso demasiado en eso, no en ese momento de todos modos”.

Y, ¿por qué debería?

La emoción está de vuelta.

Barton está de vuelta en las canchas con los Nuggets después de perderse 38 partidos debido a una lesión de cadera y músculo central que sufrió en el segundo partido de la temporada, el 20 de octubre, contra Phoenix. Hay simetría en su regreso: contra el equipo en cuyo partido se lesionó. Eso no lo perdió el siempre atento y pensativo Barton.

Pero estar de vuelta en el período de partidos es lo más importante. Barton comenzó esta temporada como una estrella emergente a tiempo completo por primera vez en su aún joven carrera. Y salió por la puerta rápidamente. Había anotado 14 puntos con un resultado de 6 de 9 en solo 19 minutos en el partido en el que se lesionó. En un partido y medio, en general, Barton lanzó un 57 % de tiros desde el campo y un 55 % desde la línea de 3 puntos.

Estaba inspirado. Le gustaría retomar exactamente desde donde se fue.

“Estoy muy emocionado,” dijo Barton. “Odio estar alejado del juego. Y al vernos tener tanto éxito, solo quieres ser parte de él y luchar con tus hermanos”.

Los Nuggets iban 25-12 sin él, y eso, dijo Barton, le trajo tranquilidad.

“Se me hizo más fácil”, comentó. “Por eso no estaba preocupado por apresurarme a volver a la cancha; tratar de jugar cuando no estoy al 100 % o realmente listo para ser yo mismo. El hecho de que los chicos se estuvieran haciendo cargo realmente me facilitaba las cosas”.

Y eso fue clave porque la rehabilitación fue difícil.

“Parece que he llegado tan lejos”, dijo Barton. “Tuve cirugía y después de esa cirugía realmente no se puede hacer mucho. Uno no se puede levantar, no puede correr, no puede saltar. Esas dos primeras semanas, los primeros días, realmente no puedes hacer nada. Uno solo está ahí. Todavía duele. La incisión aún duele. Es un poco difícil.

“Entonces se vuelve a caminar y a estar cómodo haciendo algunas cosas a las que se estaba acostumbrado a hacer, hasta cosas cotidianas. Se supera eso y se comienzan a dar pasos. Ser capaz de correr un poco y saltar un poco, y deslizarse un poco. Y uno comienza a sentir: ‘estoy acercándome cada vez más a ser capaz de entrenar’. Ahora, estoy entrenando y me siento bien. Luego, el siguiente paso es volver a esa cancha”.

Barton tenía un círculo de amigos y familiares siempre allí para apoyarlo en su viaje de vuelta a la cancha. También tuvo que mirar dentro de sí mismo, permanecer positivo y animarse en cada paso que lo acercó más a volver a la acción.

“Cada día traté de encontrar cualquier tipo de pequeña victoria para ayudarme a procesar todo y a permanecer motivado y a mantenerme feliz, porque odio estar lejos del juego”, afirmó Barton. “Odio no poder jugar y competir. Me es fácil deprimirme. Pero trato de encontrar los pequeños triunfos, ya sea que esté saltando un poco más alto o me sienta cada vez más fuerte. O me estoy deslizando más. Cualquier cosa que sea capaz de hacer físicamente más de lo que podía ayer siempre es una victoria”.

Y estar con el equipo era una necesidad.

“Lo necesitaba”, dijo. “Lo necesitaba para mi salud mental. Solo para sentirme conectado con el partido, para sentirme conectado con mis compañeros de equipo y la organización; no sentirme excluido, no sentir lástima por mí mismo. Necesitaba ese compañerismo de equipo: las bromas, las risas, las sonrisas. Poder dar consejos a mis compañeros de equipo. Y mejorar mentalmente, viendo partidos, viendo dónde puedo mejorar, qué no hacer cuando vuelva a la cancha. Así que fue muy valioso para mí viajar y estar con el equipo.

“Recuerdo (después) uno de los viajes que me perdí, el entrenador (Michael Malone) le dijo a Steve Short (director de medicina deportiva): ‘Will tiene que viajar. Es una de las voces más importantes en el vestuario, y lo necesitamos allí… su espíritu y poder hablar con los chicos’. Y me hizo sentir realmente bien. Me hizo sentirme valioso todavía para el equipo”.

Ahora, ese valor no es solo en espíritu o en palabras. Barton vuelve en un uniforme.

