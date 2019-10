Suns Waive Krämer, Odiase, Owens

The Phoenix Suns have waived guard David Krämer, center Norense Odiase and forward Tariq Owens.

The Suns’ roster now stands at 16 players; an updated roster is attached below.

No. Player Pos.

22 Deandre Ayton C

46 Aron Baynes C

1 Devin Booker G

25 Mikal Bridges F

4 Jevon Carter G

14 Cheick Diallo F/C

12 Jared Harper G

10 Ty Jerome G

23 Cameron Johnson F

16 Tyler Johnson G

8 Frank Kaminsky III F/C

0 Jalen Lecque G

2 Elie Okobo G

3 Kelly Oubre Jr. F

11 Ricky Rubio G

20 Dario Šarić F