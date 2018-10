Los Suns Emitirán Cuatro Juegos en Español en Fox Sports Arizona Plus

Los Phoenix Suns anunciaron hoy que retransmitirán en directo cuatro juegos en español en FOX Sports Arizona Plus para la temporada 2018-19, incluyendo enfrentamientos contra Los Angeles Lakers (Oct. 24), Miami Heat (Dec. 7), Portland Trail Blazers (Jan. 24) y New Orleans Pelicans (March 1). Esta es la primera retransmisión de televisión íntegramente en español para Los Suns, aunque también estará disponible un sistema de audio secundario (SAP) en español para todos los juegos de Los Suns durante la temporada 2018-19. El talentoso tándem formado por Arturo Ochoa y Jorge Moreno se encargarán de comentar las mejores jugadas de Los Suns. También pueden escucharles en la emisora KASUN-1400 AM, la emisora oficial de los Suns en español.

Además, Los Suns honrarán a la comunidad Hispana, que han representado con orgullo desde 1968, con cuatro noches latinas durante esta temporada. El equipo será anfitrión de la Celebración del Día de los Muertos traída por Hornitos® (nov. 2 vs. Los Raptors), Fiesta Night presentada por Cerveza Sol (nov. 30 vs. Los Magic), Latin Night traída por Dos Equis (mar. 1 vs. Los Pelicans) y Los Suns Night presentada por APS (mar. 18 vs. Los Bulls). Cada noche latina incluirá un exclusivo regalo para los primeros fans que lleguen al arena junto con las mejores activaciones previas al juego.

Los Suns abrirán la nueva temporada 2018-19 en el Talking Stick Resort Arena al recibir la visita de los Dallas Maverics en el Juego de Inauguración presentado por Coca-Cola & Fry´s Food Stores. El juego será el miércoles, 17 de Octubre a las 7:30pm. Boletos ya disponibles para todos los juegos en casa en Suns.com. También puedes llamar al 602-379-SUNS para comprar membresías de temporada SixthMan. Descargue la aplicación móvil de los Suns para recibir lo último en noticias, fotos, videos, estadísticas en vivo y mucho más.