ABRAZANDO SU PATRIMONIO HISPANO

“Es el Mes de la Herencia Hispana. Creo que este es un momento hermoso para abrazar nuestra cultura y amarla con pasión”, dijo Devin Booker.

Como el equipo deportivo profesional más antiguo e histórico del Valle, los Phoenix Suns se han esforzado continuamente por representar y conectarse con la comunidad Hispana circundante que constituye el grupo demográfico más grande de Phoenix. Esa cultura Hispana se ve tanto en las gradas como en toda la base de fanáticos, pero lo que muchos tal vez no sepan es que los Suns también representan la herencia Hispana en la cancha.

Booker ha llegado a abrazar el lado Mexicano de su familia ya que el apoyo de la cultura del Valle lo ha llevado a educarse más sobre los antecedentes de su familia y aprender más sobre su linaje.

“Cuando fui reclutado por Phoenix, finalmente pude ver la cultura Hispana a mi alrededor por primera vez en mi vida”, dijo Booker. “Conduces por la ciudad, miras las gradas en el juego y lo ves. Eso me hizo querer aprender sobre mí de manera mucho más honesta porque simplemente no había estado presente. Estar aquí en Phoenix me ha hecho consciente de vivir en la cultura ".

El abuelo de Booker emigró de Nogales, México, a Michigan, donde creció el All-Star 2020. Después del fallecimiento de su abuelo, Booker hizo hincapié en mantenerse intacto con su herencia y la comunidad del valle circundante le brindó el entorno perfecto para hacerlo.

“Mi relación con mi abuelo fue increíble”, dijo Booker. “Él apoyó mucho todo lo que hice y sigo haciendo hoy. Un par de cosas que aprendí de mi abuelo fueron sobre el trabajo duro y la dedicación a un oficio. Además, ser el apoyo para su familia y la pieza central del núcleo familar y lo importante que es eso".

Cuanto más investigaba Booker sobre su origen Hispano, más veía las similitudes entre sus propios ideales y la herencia Mexicana dentro de su línea de sangre. La familia siempre ha sido lo primero y más importante en la vida de Booker y ver que la aceptación de los valores familiares dentro de la comunidad Hispana solo ha ayudado a Booker a admirar y conectarse con su ascendencia.







“Mi parte favorita de ser Mexicano es la cultura y ser parte de la herencia”, dijo Booker. “Cada día ha sido un proceso de aprendizaje para mí. Dado que la familia es lo más importante para mí, también está muy arraigada en la cultura Mexicana. Eso es algo que ha estado conmigo en mi sangre desde que nací".

Booker ahora puede reflexionar sobre algunos de sus momentos más memorables cuando era niño, muchos de los cuales comparten estrechos lazos Mexicanos con su familia.

“Algunos de mis momentos favoritos de cuando era niño eran cuando mi madre preparaba sus platos Mexicanos originales que aprendió de su padre, o cuando teníamos la oportunidad de visitar a mi abuelo los fines de semana en su ciudad y que nos cocinaba”, Booker dijo. "Esos fueron los momentos más agradables: simplemente sentarse, pasar tiempo con familia y disfrutar de una buena comida".







A medida que Booker se ha vuelto más franco sobre su herencia, ha comenzado a ver que la comunidad Hispana más joven lo acepta como una inspiración y se acerca a él para mostrarle su apoyo y admiración.

“Creo que en el momento en que todos se enteraron de que yo tenía Mexicano en mi línea de sangre, me conecté a las redes sociales y comencé a ver que los niños más pequeños de ascendencia Hispana se acercaban a mí y me decían: 'Eres mi jugador favorito. Si eres Mexicano y llegaste a la NBA, yo también puedo ", dijo Booker. “Entonces, solo trato de inspirar de esa manera y seguir representando la herencia. Hágales saber a estos niños que, especialmente con la NBA de hoy, no es una carrera. No es una cultura. Tienes gente de todas partes con un talento extremo. Saber que eres capaz de hacer eso y ver a alguien frente a ti que lo ha hecho antes, sé que puede ser inspirador. Entonces, ese es mi trabajo".

Booker es consciente de que representar a la comunidad Hispana en la NBA conlleva cierta presión y está aprovechando la oportunidad de demostrar que con una mentalidad enfocada y una sólida ética de trabajo, todo es posible sin importar la raza o nacionalidad.







"Mi viaje y mi camino, espero que les abra algo en la mente que les haga saber que son capaces de hacer exactamente lo que yo hice", dijo Booker. "No voy a decir que es fácil, va a haber muchos altibajos, pero saber que es posible. Si tienes un sueño y tienes la ética de trabajo para igualar ese sueño, todo es posible".