Will Barton: "Necesito estar con los chicos"

En el camino de regreso a estar de vuelta con sus compañeros a pedido del entrenador después de la primera cirugía de su carrera, Will Barton se percató de algo inmediatamente:

Necesitaba al equipo tanto como el equipo lo necesitaba a él.

"Realmente no me gusta estar solo", dijo Barton en sus primeros comentarios a los medios de comunicación después de su lesión de cadera/torso el 20 de octubre. "Cuando te lesionas es fácil irte a otros lados porque sientes que te dejan de lado y no estás jugando. Yo necesito ese compañerismo de equipo. Necesito estar cerca de los chicos aunque no esté jugando, solo para hacerles saber que sigo en la pelea".

"A veces los días son difíciles, por lo que necesito estar cerca de ellos, riendo, bromeando y quitándome de la cabeza la lesión. Me deprimo fácilmente. Simplemente, no me gusta no poder jugar básquetbol".

Barton dijo que ha dependido de su familia y sus amigos para poder superar esto.

"Tengo un buen círculo de apoyo de mi mamá, mi hermano y mis amigos; me preguntan cómo estoy todos los días. Algunos de ellos están aquí (en Denver) solo para asegurarse de que esté bien y mantenga los ánimos y para que no piense tanto en la lesión. Porque saben cuánto me encanta estar en la cancha".

Barton, el alero titular de los Nuggets, espera que el tiempo que le queda para volver sea más corto que largo. Sin embargo, no proporcionó una fecha específica para su regreso; dijo que volvería cuando los médicos y entrenadores estimaran conveniente.

Estaba promediando 16.5 puntos, 5.0 rebotes, 3.0 asistencias y tenía un porcentaje de lanzamiento del 57 % y del 55.6 % desde la línea de 3 puntos cuando se lesionó.

"Me lo estoy tomando día a día", dijo Barton. "Y cuando sepa que puedo salir a jugar, ustedes serán los primeros en saber".

l entrenador de los Nuggets, Michael Malone, ha expresado que insistir en que Barton esté cerca del equipo ha sido de gran ayuda.

"Todavía estoy intentando ser un líder, como lo hacía cuando estaba jugando", dijo Barton. "Veo el juego, lo analizo e intento decirle a los chicos lo que veo sin tratar de forzarlo o sonar mal. Porque sé cómo es estar en la cancha. … Simplemente, intento encontrar un equilibrio dentro de eso; hablo cuando debo y, a veces, solo dejo que los chicos se den cuenta solos".

¿Qué piensa sobre el comienzo 9-2 de los Nuggets?

"Están jugando bien", dijo Barton. "Especialmente en la defensa. Los chicos realmente se están esforzando. Siento que estamos dando grandes pasos para alcanzar un buen ritmo en la ofensiva. Hay cosas de las que me doy cuenta, y se las diré a los chicos o al entrenador. Estoy en constante contacto con ellos para decirles las cosas que veo desde la banca".

Barton habló de varios temas. Esto es lo que dijo:

Sobre Nikola Jokić: No está en una recaída. No está en una recaída, solo que no está lanzando el balón. Le digo eso todo el tiempo. Con Nikola, y creo que hemos estado haciendo esto durante los últimos dos años, cuando tiene estos períodos en los que no lanza el balón. Solo intento decírselo. Y creo que se los he dicho antes; no se trata de los intentos de lanzamiento. Se trata de que él sea una amenaza, que mire el aro y que se vea agresivo. Porque los intentos de lanzamiento no significan nada. Puedes hacer lanzamientos malos y también tendrías muchos intentos de lanzamiento. Él simplemente debe "mirar el aro". Porque es muy versátil; logra ser una amenaza tan grande en la cancha solo con mirar el aro, y eso es algo que hay que respetar. Siento que en los últimos partidos no ha hecho eso.

Sobre la defensa de los Nuggets: Los chicos quieren ganar. Cuando quieres ganar sabes que se trata principalmente de la defensa. Lo están aceptando y están hartos de perder.

Sobre si esperaba el récord de 9-2 de los Nuggets: Sí, y podemos hacerlo mucho mejor. Este récord es exactamente donde me gustaría estar en este momento. Pero, en lo que se trata de jugar, pienso que podemos hacerlo mucho mejor, y eso es un poco aterrador.

Sobre la noche de 48 puntos de Jamal Murray contra Boston: Oh, fue una locura. Todavía estoy enojado porque no consiguió 50, pero todo le estaba saliendo bien. Fue entretenido verlo. Una persona como yo se siente motivada con eso. Piensas: "Cielos, él lo hizo, quizás solo debo intentarlo. Fue inspirador. Te hace querer ser mejor".

