Notas de los Nuggets: Craig vuelve a la práctica

FILADELFIA: Cuando se le pidió que recordara, Torrey Craig no podía recordar la última vez que realmente practicó.

Entre un calendario repleto de la NBA que les quitó tiempo de entrenamiento como equipo a los Nuggets, Craig alternando entre los Nuggets y la G-League, y el hecho de que perdió unas semanas de baloncesto debido a una lesión, este día había tardado mucho en llegar.

Y dejó a Craig con ganas de más.

Los Nuggets ensayaron sus estrategias, de ataque y de defensa, pero no tuvieron un entrenamiento de contacto completo el domingo. Tampoco hubo juegos de práctica, que es lo que Craig anhelaba.

"Fue bueno", dijo Craig. "Pero todavía no era una práctica legítima donde fuéramos de arriba abajo y viviéramos situaciones de juego. Es bueno ir más despacio y ensayar lo básico, pero, como dije, aún se necesita vivir la situación. Pero fue bueno finalmente analizar las cosas con el equipo".

Craig ha tenido un rol clave en cada una de las últimas dos victorias de los Nuggets y el entrenador Michael Malone lo ha puesto en la cancha cada vez más. Craig tuvo casi 19 minutos de acción en partidos en Chicago y Washington. En cuatro partidos en total desde que volvió al equipo, Craig tiene un promedio de 8.3 puntos, 4.5 rebotes, y tiene un porcentaje de lanzamiento del 59.1 % desde el campo general, y el 66.7 % desde la línea de 3 puntos.

"Lo que me viene a la mente sobre Torrey es que incluso en el partido de Washington, si no está seguro de todo lo que estamos haciendo, lo hace todo con energía y esfuerzo", dijo Malone. "Creo que ha sido un jugador influyente para nosotros los últimos tres o cuatro partidos desde que volvió con nosotros".

Craig tuvo 11 puntos en la victoria de los Nuggets contra los Wizards el viernes por la noche.

"Torrey es un jugador increíble", dijo Malone. "Estoy muy impresionado con su habilidad para jugar en el nivel en el que está jugando, en la etapa en la que se encuentra. Estos son grandes partidos. Y él simplemente se la pasa encestando, lo que me encanta.

Actualización de Gary Harris: Gary Harris no entrenó el domingo, ya que aún se está recuperando de una lesión en la rodilla derecha. El entrenador de los Nuggets, Michael Malone, dijo que lo más pronto que podría regresar Harris sería el viernes en Oklahoma City. Sin embargo, Malone dijo que Harris se puede mover mucho mejor.

Malone en el entrenamiento: Tomó nueve días, pero los Nuggets obtuvieron su primer entrenamiento del viaje el domingo en la Universidad de Temple.

"Fue realmente bueno tener entrenamiento", dijo Malone. "No lo habíamos tenido en mucho tiempo. Con los días libres que tuvimos (en Filadelfia) me pareció importante entrar al gimnasio y solo sudar, subir y bajar. No quería tener dos días consecutivos sin hacer nada".

Christopher Dempsey: christopher.dempsey@altitude.tv y @chrisadempsey en Twitter