The Denver Nuggets will hold a pre-draft workout on Thursday, June 14th on the UCHealth Practice Court at Pepsi Center.

Thursday’s Workout (6/14):

#41 Dayon Goodman, Westminster (UT) – F / 6-8 / 200

#24 Tryggvi Hlinason, Valencia Basket – C / 7-1 / 216

#0 Donovan Jackson, Iowa State – G / 6-2 / 173

#20 Victor Sanders, Idaho – G / 6-5 / 195

#15 Thomas Welsh, UCLA – C / 7-0 / 255

#5 Todd Withers, Queens (NC) – G / 6-8 / 215

*Players subject to change