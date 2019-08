Mason Plumlee de los Denver Nuggets está entusiasmado por formar una formidable ofensiva suplente con Jerami Grant

LAS VEGAS – Como suplente, Mason Plumlee ha aportado energía constante y gran capacidad defensiva desde su llegada a Mile High City el 2017. Este verano, los Nuggets incorporaron a otro enérgico jugador como es el caso de Jerami Grant, y Plumlee está entusiasmado por hacer dupla con el exalero de Oklahoma City Thunder, en lo que debería ser una combinación ofensiva suplente sólida, atlética y con tintes defensivos.

"Será algo de otro mundo", comentó Plumlee a Nuggets.com explicando las ventajas que implicará en defensa. "No es difícil determinar cuándo jugamos bien y cuándo no. En los casos en que nos dedicamos a defender y mantener a raya a los equipos, salimos victoriosos la mayoría de las veces".

Plumlee admiraba el estilo de juego de Grant cuando estaba con los Thunder y cree que el alero de 25 años tiene un versátil conjunto de habilidades que será de utilidad para los Nuggets.

"Por ejemplo, puede abrir espacios en la cancha para aportar mucho en ofensiva y finalizar jugadas. Cuando jugábamos contra Oklahoma City, perdía la cuenta de la cantidad de veces que me enfrentaba a él y este se abría paso hacia el aro", contó Plumlee. "Puedo destacar su capacidad defensiva en el interior de la cancha y que es lo suficientemente ágil para defender el perímetro. Creo que será un complemento sutil, pero importante para nosotros en esa posición".

Se espera que los Nuggets sean más protagonistas esta temporada gracias a la incorporación de Grant y Michael Porter Jr., junto con el progreso de varios estandartes del equipo. Plumlee se ha concentrado especialmente en su desarrollo este verano. Se ha concentrado en sus tiros libres con el objetivo de mejorar el 56.1 % de efectividad que registró la temporada pasada y ha estado compitiendo por un lugar en el plantel del equipo estadounidense para la Copa Mundial. Cree que siguiendo este camino mejorará su rendimiento en la temporada regular.

"Lo que más he practicado (en este receso) han sido los tiros libres. Estoy realmente conforme a la efectividad actual de mis tiros libres", comentó Plumlee. "Me siento bien físicamente y la temporada pasada me mantuve en forma, así que solo debo seguir la rutina en el gimnasio. Ahora estoy en mejor forma que en el verano pasado y se debe a la oportunidad que recibí. Me siento en forma y mantengo un buen rendimiento, por lo que estoy ansioso por empezar el campamento".