Los Nuggets reciben un calendario con un comienzo lleno de partidos de local y un tórrido final en la División Noroeste

Esta temporada, el calendario es mucho menos volátil para los Nuggets. No hay viajes de dos semanas en la mitad de las eliminatorias. No hay viajes de seis juegos o más, punto. Aunque hay meses en que los Nuggets juegan más de visita que de local, no está ese agotador mes con más de diez partidos sin jugar de local.

Y si hay puestos para las eliminatorias, directos o indirectos, en juego otra vez en abril, como sucedió durante la temporada pasada, la NBA se aseguró de que los Nuggets tuvieran varios oponentes de la División Noroeste para ayudar a ordenar las cosas. Además, con 14 partidos que serán transmitidos por televisión (5 en TNT), los Nuggets estarán de vuelta en el centro de atención de manera importante.

Primero lo primero.

Los Nuggets abren la temporada jugando de visita, con los L.A. Clippers, el 17 de octubre. El primer partido de local es el 20 de octubre contra los Phoenix Suns, equipo en el que juega el escolta Devin Booker y la primera selección del draft de este año, DeAndre Ayton. Seis de los primeros 10 juegos de los Nuggets (y 10 de los primeros 15) se jugarán en el Pepsi Center, una buena manera de que los Nuggets comiencen la temporada.

Tienen 13 partidos seguidos; uno menos que el año pasado. Dos de los partidos seguidos son de local, por lo que no será necesario viajar. La NBA redujo significativamente la cantidad de viajes y los cambios de zonas horarias de los Nuggets en los partidos seguidos que requieren viajar. Tienen solo dos pares de partidos seguidos que requieren más de 1200 kilómetros de viaje, mucho menos que las 5 instancias del año pasado. Tienen solo 6 partidos seguidos en zonas horarias diferentes, 2 menos que los 8 de la temporada 2017-18.

Hay rectas cruciales.

- Los Nuggets tienen 9 de 11 partidos de visita desde el 17 de noviembre hasta el 10 de diciembre

- Tienen 7 de 10 partidos de visita desde el 23 de enero hasta el 8 de febrero

- Tienen 6 de 7 partidos de visita desde el 18 de marzo hasta el 29 de marzo

El viaje más largo de los Nuggets es de solo 9 días (5 partidos) desde el 30 de noviembre hasta el 8 de diciembre. En total, tienen tres viajes de al menos cuatro partidos.

La ronda de local más larga de los Nuggets es de cuatro partidos, lo cual ocurrirá cuatro veces durante la temporada. Terminarán la temporada de forma importante, con juegos de local con Portland (5 de abril), de visita con Portland (7 de abril) y luego dos partidos seguidos de visita contra Utah (9 de abril) y de local contra Minnesota (10 de abril).

LeBron James y los L.A. Lakers, con sus nuevos uniformes, visitan Denver solo una vez (el 27 de noviembre). Son uno de los cuatro equipos que los Nuggets enfrentarán solo tres veces. Los otros son Memphis, Dallas y Sacramento.

El campeón, Golden State Warriors, visita Denver dos veces, la primera es el 21 de octubre. La otra es el 15 de enero.

Christopher Dempsey: christopher.dempsey@altitude.tv y @chrisadempsey en Twitter

Calendario 2018-19 de los Denver Nuggets