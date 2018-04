El gran partido de Paul Millsap conduce a los Nuggets a la victoria decisiva

OKLAHOMA CITY: Cuando se le pidió ilustrar cuán bien se sintió salir de Chesapeake Energy Arena con una gran victoria, Jamal Murray se recostó en su casillero como si estuviera en una hamaca.

"Así se siente", dijo sonriendo.

Y cómo.

Los Nuggets necesitaban la victoria del tiempo suplementario de 126-125 que obtuvieron en Oklahoma City el viernes por la noche. Después de estar dos semanas como visitante, buscando la fórmula para la victoria que no habían logrado en los dos partidos de visitante anteriores, jugaron (y entrenaron) como si la temporada estuviera en riesgo.

Lo que significó sustituciones de atacantes por defensas en el primer tiempo. Lo que significó que Paul Millsap jugó el mejor partido de su joven carrera con Nuggets. Lo que significó que los jugadores estuvieron largos períodos de tiempo jugando, ya que el equipo necesitaba la victoria para permanecer en la carrera de las eliminatorias. Y lo consiguieron.

"Todavía tenemos una oportunidad. Todavía creemos", dijo Michael Malone, entrenador de Nuggets. "Esta es una gran manera de poner fin a un largo viaje".

Los Nuggets tuvieron que ir a tiempo suplementario para obtenerlo. Para lograrlo, tuvieron que encontrar una forma de llevarlo a cabo en los dos últimos minutos de tiempo reglamentario, estando seis puntos abajo. Una carrera de 10-4 para finalizar el último cuarto hizo que los Nuggets tuvieran tiempo suplementario. Una vez en tiempo suplementario, defendieron su camino a la victoria, evitando que los Thunder hicieran 3 de 10 tiros en el partido adicional.

Y ningún juego defensivo fue mejor que el bloqueo de Mason Plumlee en lo que habría sido la bandeja de la victoria por parte de Jerian Grant con 6.7 segundos en el partido adicional.

"Pensé que el juego defensivo de Mason Plumlee salvó el juego para nosotros", dijo Malone.

Plumlee describió el bloqueo.

"Sentí que tenía la oportunidad de competir sin cometer una falta", dijo Plumlee. "Recibimos el bloqueo, Paul recibe el rebote y todo está bien".

Entretanto, Millsap anotó 36 increíbles puntos en una temporada alta en un lanzamiento eficiente de 13 de 18 de campo, y encestó de todos lados. Comenzó con entusiasmo, pasando cesta por cesta con Carmelo Anthony de Oklahoma City, quien también había tenido un espectacular inicio.

Pero, Millsap permaneció constante toda la noche. Hizo dos triples. Hizo 8 de 11 tiros libres. No hubo un tiro que no pudiera acertar ni defensor al que no pudiera hacerle una anotación. Millsap tuvo 21 puntos en el segundo tiempo y en el tiempo extra, 11 en el cuarto trimestre y anotó nueve de los 15 puntos de tiempo reglamentario de la final de los Nuggets.

"Me sentí bien", dijo Millsap. "Estos últimos días me he sentido bastante bien de la muñeca. Por eso, he podido jugar con la izquierda. Básicamente, me permitió volver a jugar mi juego. Esa es una parte. El resto fue que el entrenador estaba decidiendo las jugadas y que mis compañeros me pasaban el balón en los lugares adecuados".

Alex Abrines anotó un insignificante triple para los Thunder mientras se acababa el tiempo, lo que proporcionó el margen de un punto de la victoria. Pero la victoria ya había sido asegurada. Los Nuggets le arrebataron la serie de la temporada a los Thunder con victorias en tres de los cuatro juegos. Es la primera vez que los Nuggets lo han hecho desde la temporada 2012-13. Ellos han ganado cuatro de los últimos cinco partidos contra los Thunder desde que perdieron los nueve partidos anteriores consecutivos.

En 41-35, los Nuggets también ganaron con al menos un récord de 0.500 por primera vez desde la temporada 2012-13. Han mejorado su total de victorias en cada una de las tres temporadas de Malone como entrenador.

Y los Nuggets mantuvieron el ritmo con los otros equipos que están persiguiendo en la Conferencia Oeste de la carrera de las eliminatorias. Los Utah y los Minnesota ganaron, excepto los L.A. Los Clippers perdieron contra Portland, lo que llevó a los Nuggets a un empate con ellos, aunque los Clippers tienen el desempate. Aun así, los Nuggets jugarán como visitantes en los Clippers el 7 de abril en un partido que podría ser determinante.

"Lo creemos con certeza", dijo Plumlee. "Nos vamos a casa confiados. Nos sentimos muy bien de locales, y vamos a anotar con rapidez en algunos juegos allí".

Christopher Dempsey: christopher.dempsey@altitude.tv y @chrisadempsey en Twitter.