Detalles de los jugadores de los Nuggets 2017-18: Torrey Craig

El entrenador de los Nuggets, Michael Malone, se mantuvo firme toda la temporada cuando le preguntaron si sabía que Torrey Craig podía, de verdad, ayudar.

Sí, dijo.

Todas las veces.

La inquebrantable fe de Malone en el basquetbolista contratado como jugador libre es parte de la razón por la que se trajo a Craig, en un contrato bidireccional, desde la G-League a jugar en la NBA tan rápido. Aquí hay otra razón: 22.9 puntos, 8.1 rebotes, 3.6 asistencias, 2.0 bloqueos, 1.1 robos, 47.5 % de tiros de campo y 38.6 % de tiros desde la línea de 3 puntos. Craig, cuando jugaba con los Sioux Falls Skyforce, dominó la G-League de una manera que no podía ser ignorada.

En su primer partido con los Nuggets, demostró que no solo era digno de estar ahí, sino que también tenía las capacidades para mantenerse. Con eso establecido, los Nuggets compatibilizaron sus días con ellos y con la G-League, de acuerdo con las reglas de los contratos bidireccionales, hasta que estuviera libre para estar en el club a tiempo completo, después del término de la temporada regular de la G-League.

Con los Nuggets, Craig promedió 4.2 puntos y 3.3 rebotes, jugando un promedio de 16.1 minutos en 39 partidos. Su valor para los Nuggets, sin embargo, fue mucho más allá de los números concretos. Craig fue un jugador con una mentalidad defensiva obstinada que mostró por primera vez a Malone y el resto del equipo de entrenamiento de los Nuggets el año pasado en la liga de verano. Entonces supieron que lo querían en su plantel. Este verano, los Nuggets trabajarán en conseguir que salga del contrato bidireccional y que esté con ellos a tiempo completo.

"Esta temporada ha sido una montaña rusa con el contrato", dijo Craig, con una sonrisa burlona.

Aun así le dio crédito al ir y venir de la situación, ya que lo ayudó a crear un enfoque detallado.

"Durante la temporada, hay cosas que me hicieron más fuerte", dijo Craig. "Me permitió concentrarme más y me ayudó a ser un mejor jugador, desde el punto de vista mental".

La defensa fue la tarjeta de presentación de Craig. Se puede decir que fue el mejor defensa de aislamiento de los Nuggets. Su primera tarea importante llegó en su primer juego con los Nuggets; detener a Jrue Holiday de New Orleans en una situación de fin de juego que significaría una victoria importante sobre los Pelicans.

Lo hizo.

Craig pasó a ser encargado de marcar a muchos otros jugadores de perímetro de alto perfil y de alta puntuación. En defensa hombre a hombre, mantuvo a esos jugadores en un minúsculo 24 % de tiros de campo y en 0.677 puntos por posesión. Mejoró en marcar situaciones de lanzamientos después de recibir el balón a medida que la temporada avanzaba y se volvió más disciplinado en no alejarse mucho del lanzador para contener sólidamente los lanzamientos. Craig, a quien su altura lo ayuda a ser más veloz y atlético, se perfila como un defensa de bloqueo con el molde de Trevor Ariza de Houston. Para un equipo de los Nuggets que quiere mejorar en esa área, el potencial de Craig para marcar una diferencia real es interesante.

Ofensivamente, a Craig se le pidió que generara espacios en la cancha y que aprovechara las oportunidades de lanzar si se presentaban. Como tal, las acciones que Craig utilizó más fueron los lanzamientos luego de recibir el balón (30.3 %), las transiciones (20 %) y los rebotes ofensivos para asegurar canastas (16 %). Básicamente, todo lo que dependía del movimiento, de la actividad y de estar listo cuando recibía un pase. Craig lanzó un 45 % desde la línea de 3 puntos de la esquina izquierda.

A medida que su papel crece, Craig mejorará su habilidad para evitar a los defensores y obtener sus propios lanzamientos y también seguirá siento más consistente en la línea de 3 puntos. Tuvo un 29.3 % de lanzamientos desde la línea de 3 puntos en sus juegos con los Nuggets. Alrededor del 74 % de sus tiros de campo fueron asistidos..

Las pérdidas de balón más comunes de Craig fueron pases equivocados y errores de tiro de balones perdidos, mezclados con algunos errores de límite cancha (es decir, pisar fuera de los bordes de la cancha al hacer lanzamientos de 3 puntos).

En resumen, la temporada de Craig fue, quizás, la sorpresa más inesperada y agradable del equipo..

"Fue una de las grandes historias de la temporada", dijo el presidente de operaciones de básquetbol de los Nuggets, Tim Connelly. "Él vino aquí, se dio una oportunidad; tenía mejores ofertas en el extranjero. …Se le recompensó con un contracto bidireccional y tuvo bastante impacto. Pienso que su energía en ambos extremos era de mucha ayuda. …Creo que es una de las mejores historias que hemos visto esta temporada".

