Pelinka, Walton, y Jeanie sobre el presente de los Lakers

EL SEGUNDO – La dulce espera está por llegar a su fin.

Mientras tanto, tres de las caras más importantes de los Lakers participaron de un evento en vivo el viernes en el UCLA Health Training Center.

Entrevistados por John Ireland y Mychael Thompson, el trío formado por Jeanie Buss, Rob Pelinka y Luke Walton respondieron preguntas acerca de la actualidad del equipo y lo que se viene.

La charla de aproximadamente una hora, disponible en la página de ESPN (en inglés) tocó muchos temas interesantes, y dejó algunas frases para resaltar. Estas fueron algunas de las más destacables.

Jeanie y Pelinka hablaron de la relevancia de tener un centro de practicas propio, y el mensaje que eso envía:

“Creo que estaría muy orgulloso de esto”, dijo Jeanie sobre su padre, el legendario Dr. Jerry Buss. “Era importante para él que los Lakers siempre marcaran el estándar y esto finalmente nos pone a la altura de donde los otros equipos están”.

El gerente general de los Lakers fue un paso más allá, y puso en contexto la importancia de contar con un lugar así.

“Esto no es solo la sede de los Lakers, es un centro de baloncesto en Los Ángeles”, resaltó. “Es un lugar comunitario”.

Desde ex glorias de la institución como Kobe Bryant hasta figuras de otros equipos que viven en el sur de California en el verano han pasado por el edificio de Mariposa Avenue en El Segundo.

Sobre el comienzo del evento, a Jeanie le preguntaron sobre la reacción del mundo Lakers alrededor de la llegada de LeBron James, y su respuesta no decepcionó:

“Tener a alguien de su calibre y lo que trae a la mesa…él es una marca mundial que es popular en todos lados”, recalcó. “Lo que ha sido impresionante para mí es cuántos de los líderes cívicos, el alcalde, las cabezas de universidades, se han comunicado y nos han dicho: ‘esto es Los Ángeles. Lo has traído de vuelta’, y no podría estar más feliz. Sé lo que significa para la comunidad, porque Los Ángeles es una ciudad muy diversa y desparramada a lo largo de mucha geografía, pero todos se pueden alinear detrás de la púrpura y dorada”.

Un poco más adelante, Pelinka habló sobre el reto que le lanzó a sus jugadores jóvenes a mediados de abril – y el ejecutivo contó lo que ha visto y lo que se viene:

“Cuando Kyle Kuzma salte a la cancha en la noche inaugural, podrán ver como ha cambiado completamente su físico”, disparó. “Su espalda es más fuerte, sus hombros. Tuvo un par de sesiones entrenando con Kobe en Orange County, trabajando sobre su juego de pies. Ha estado en la pista (de atletismo). Grandes cambios en su juego”.

Pelinka hizo eco de sus halagos hacia Josh Hart – JMV de la Liga de Verano 2018 en Las Vegas – y actualizó la situación de Lonzo Ball.

“Con Lonzo, él no ha podido jugar baloncesto cinco contra cinco por su operación en la rodilla, pero ha sido capaz de mantenerse comprometido a reformar su cuerpo, y asegurarse que si se está enfrentando a un armador fuerte como Russell Westbrook que lo atacará con su naturaleza agresiva, y chocarlo, Lonzo podrá absorberlo o incluso chocarlo también”, avisó. “Verán eso en su cuerpo también”.

Walton luego fue el blanco de preguntas más técnicas, muchas de ellas alrededor de cómo influenciará la llegada de King James al resto. Una arista clave será el equilibrio entre las posesiones en las que tenga el balón, y las que no:

“Tenemos una manera a la que queremos jugar”, aclaró. “Creo que es el trabajo del entrenador modificar eso depende del plantel que tengas. LeBron es el mejor jugador del mundo, y ya tuve una charla con él y le dije que es importante (entender) que los demás jugadores tienen fortalezas propias, ya sea en la creación de jugadas o llegando al aro. Tenemos que seguir desarrollando a estos jugadores para que estemos en nuestra mejor (versión) a la hora de los playoffs. Sería fácil darle siempre la pelota a LeBron y tener un buen tiro, pero también es parte de lo que necesitamos hacer para desarrollar a nuestro equipo y llegar a un nivel al final de temporada. Para hacer eso tendremos a veces a LeBron lejos de la bola, hablamos de nuestros contragolpes, y el hecho de que (Rajon) Rondo puede conducir, Josh Hart puede conducir, Brandon Ingram puede conducir, Zo puede conducir, Lance Stephenson. Tenemos a todos estos tipos tipos que pueden subir la bola, y por eso queremos que sea una de nuestras amenazas. Si alguien captura un rebote, entonces LeBron puede correr uno de los carriles o ser el interno que viene por detrás, y jugar a través suyo”.

En un tema relacionado, el estratega de los Lakers explicó la teoría detrás de cómo repartirá los minutos en la rotación.

“Los jugadores deciden eso, y eso significa cómo practican”, explicó. “¿Estás jugando de la manera que queremos que juegues? ¿Estás moviendo la bola? ¿Estás haciendo las pequeñas cosas defensivas que enfatizamos? Si lo estás haciendo, jugarás”.

La clave, según Walton, estará en el compañerismo – ejemplificado en los momentos de adversidad.

“Con el correr de los partidos, en algunas noches algunos jugadores se encenderán y tendrán más minutos”, indicó. “Lo que necesitamos es que cuando no sea tu noche, y no tengas muchos minutos, que estés apoyando a tus compañeros. Porque la siguiente noche fácilmente podría ser tu noche. Hay 10 u 11 jugadores que son lo suficientemente buenos como para jugar minutos de rotación, pero deberá haber sacrificios de arriba abajo para tener éxito. Si eso sucede, podríamos tener un año muy especial”.

