El Ravine de Púrpura y Oro: Noche de Lakers en Dodger Stadium

LOS ÁNGELES – Los Dodgers celebraron el miércoles la Noche de Lakers en el Chávez Ravine.

En la que ya es una tradición anual, el Dodger Stadium se tiñó por un rato de púrpura y dorado, con gran presencia de los laguneros a lo largo de la tarde.

Todo comenzó con Jeanie Buss haciéndole entrega de camisetas de LeBron James a algunos de los jugadores de los Dodgers, entre ellos el toletero cubano Yasiel Puig, un reconocido fan de los Lakers y presencia frecuente en STAPLES Center.

Special delivery! @JeanieBuss presented some of the guys with @KingJames jerseys in honor of @Lakers Night at Dodger Stadium! #Dodgers | #LakeShow pic.twitter.com/kvEVjLQ874

Acompañada por Josh Hart, Buss también le regaló camisetas al jardinero Matt Kemp y al cerrador curazaleño Kenley Jansen.

3 down 20 to go. Who do you think should be next ? Use #ChosenFew pic.twitter.com/B6QDuXm2hW