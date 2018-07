Wagner aporta doble-doble en derrota ante Warriors

Los Lakers concluyeron el jueves su participación en la primera edición del certamen California Classic con derrota por 77-71 ante los Golden State Warriors.

La figura del equipo fue Moritz Wagner, quien cerró la noche con un doble-doble, producto de 13 puntos, 13 rebotes y cuatro tapones en apenas 18 minutos de juego. Sin embargo, el alemán continúa enfocado en mejorar defensivamente.

“Honestamente, (la defensa) es lo que estoy tratando de establecer en este momento”, dijo el pivot. “El estar más cómodo defensivamente, ser sólido allí. Todo lo demás no me preocupa”.

Los Lakers dejaron a Golden State en un 37.5 por ciento en tiros de cancha, pero a la postre no fue suficiente para evitar irse barridos de Sacramento.

Los angelinos no tuvieron a Josh Hart en uniforme – estará disponible en Las Vegas a partir del sábado – y por ende Wagner tuvo un rol protagónico en goleo, algo que utilizó para mostrar distintos elementos de su repertorio, incluyendo un tiro de media distancia sobre la línea de base.

“Siempre lo he tenido”, dijo el teutón. “No es uno de los tiros más eficientes, y por eso no lo he usado en el pasado. En Michigan, jugábamos baloncesto muy, muy eficiente, así que no siempre era una opción. En la Liga de Verano, parte de eso es probarse e intentar cosas nuevas”.

Xavier Rathan-Mayes tuvo 14 puntos y ocho asistencias, mientras que Nick King (13) y Jeffrey Carroll (11) también anotaron en dobles dígitos.

Los Lakers, sin embargo, sufrieron 23 pérdidas en la que fue su tercera derrota consecutiva. Ahora el viajará a Las Vegas, donde debutarán el sábado por la noche ante los Philadelphia 76ers.