阿特金森带领布鲁克林篮网队提前锁定季后赛席位

三年前，阿特金森才刚刚接过一支单赛季只有21胜的布鲁克林篮网队主教练的工作，在他执教这支球队的第一个赛季，球队也只拿到了20胜。然而，在他执教的第三年，篮网队将重回季后赛，这是球队在2015年之后第一次闯进季后赛。篮网队在周日客场对阵步行者的比赛中，取得了他们本赛季的第41胜，这是之前两个赛季的胜场数总和，同时也帮助他们锁定了季后赛席位。

与上赛季相比，篮网队本赛季有着巨大的飞跃，在赛季还剩一场比赛的时候，球队已经比上个赛季多胜了13场。并且随着球队阵容和球员们各自显著稳定的进步，阿特金森也被纳入了赛季最佳教练的讨论当中。就在上周雄鹿造访布鲁克林的时候，雄鹿队主教练布登霍尔泽与他曾经的助理教练阿特金森也互相对对方赞不绝口！

“他完成的不比NBA中任何一个教练差，尤其当你看到他每年的进步的时候”乔哈里斯说道，“当然我会比较有倾向性，因为我几乎每天都和他在一起，我看到他的方法，他的好胜心，他的坚韧，他想传递给我们每个人的东西。他将我们塑造成了一个整体，显然如果没有他这样的领袖，我们不可能达到我们现在的状态。我们本赛季的成功当然一定是归功于他”。

布鲁克林篮网队本赛季的成功将是阿特金森教练开始较晚，但迅速攀升的执教生涯中又一个里程碑。在长岛圣安东尼高中和里士满大学开始职业生涯后，阿特金森着眼于进入NBA联盟打球。在大四之后，阿特金森受邀去参加了朴茨茅斯邀请赛和一些个别球队的试训，但最终他的梦想并没有成真，在USBL和CBA的短暂生涯后，他去了欧洲打球并且打了超过10年。

阿特金森在巴黎开始了他的执教生涯，并且也在意大利的前景训练营执教，那是当时休斯敦火箭队的助理总经理丹尼斯林赛找到他的地方。2007年，即将离开休斯敦前往圣安东尼奥工作的林赛，向火箭队的总经理莫雷推荐了阿特金森，而阿特金森也成功来到了NBA，担任火箭队当时的球员发展教练，当时40岁的他开始了他NBA生涯的第一步。

从那之后，阿特金森用了不到10个赛季，从担任坐在板凳上的助理教练，在2016年被赋予重任，担任布鲁克林篮网队的主教练帮助球队重建。

“我认为（前休斯顿火箭队助理总经理和费城76人总经理萨姆辛基）提出过一个有趣的观点，就是辛基和我都相信阿特金森总有一天会成为一个主教练，可能甚至在他自己相信这件事之前”，林赛说，“我认为阿特金森从发展教练晋升助理教练到晋升主教练人选的进程是很快的，这不像他在欧洲担任主教练的时候一样”。

“我认为只是人们看到了他的品质，他的竞争力，他的决心，这些让他快速地蹿升。我想即使你去问阿特金森本人，他也会惊讶这一切的进程是多么的快。但我认为这一切都回归到他个人的品质和工作的质量”。

阿特金森抓住了林赛的眼球，并靠着他与球员之间的实际工作在NBA给人留下了很好的第一印象，而阿特金森在布鲁克林篮网队施展的最重要的一个计划就是球员们各自的发展。很明显每个球员都在篮网队的第二年进步明显，在球队度过了一整个常规赛季和夏天的休赛季之后。

在2017-18赛季，乔哈里斯，丁威迪和勒维尔是最引人注目的球员，他们在本赛季也都继续提高着自己，哪怕勒维尔在赛季初遭遇了很严重的伤病。

在2018-19赛季，20岁的中锋贾莱特艾伦也在他的第二个赛季展现了明显的进步，但最亮眼的突破还是属于球队的明星后卫拉塞尔。在他在布鲁克林第一个赛季被膝盖手术打断后，拉塞尔在他NBA第四个赛季中成为了全明星，正在打出篮网队史的最佳表现之一，并在篮网成功闯进季后赛的这一个赛季中显著地提升了自己的比赛。

“我是联盟中的一位年轻球员”，拉塞尔说道，“我只知道我自己拥有什么，并且我有着一位老派的教练，年轻的教练，我认为阿特金森教练兼顾这两个特质，他有着老派的能力，但又能和年轻球员们打成一片，这真的很酷”。

乔哈里斯是跟随者阿特金森教练一起，在2016年来到的篮网队，他也是目前仅剩的当初一起来到球队的4位球员中的一位。

“阿特金森教练依然令人难以置信”哈里斯说，“就和他刚到球队的第一年一模一样，他是带着任务来的，他很顽强，他很好强，他对待每个人都一样，而且他现在对于我的要求和当初我们一起来到球队时对我的要求仍旧一样。他的方法并没有真正改变很多，他只是很真实地坚持着在训练中帮助球员养成好的习惯”。

阿特金森称赞布登霍尔泽教练在当时两人在亚特兰大的时光里帮助他打造了一个很开放的环境，邀请和要求每一个在团队中的工作人员都参与进来。而阿特金森也将这种文化带到了布鲁克林，并将球队的成功归功于整个团队的深度。

“协作的过程对我来说就是一切。我经常开玩笑说我就是一个信息教练”，阿特金森说，“我只是从各个部门那获得信息，分析部门，球员表现部门，助理教练团队，视频团队那，我获得了所有的信息，显然你要在之后去做决定，但真的，我不觉得10年前的教练们能够得到像我今天得到的支持。这是一个很大的团队，而且很诚实的说我需要他们每一个人。是这些帮助我成为一个比我自己更好的教练，你可能会说这是谦虚，但这就是事实”。