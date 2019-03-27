罗季翁斯-库鲁茨：布鲁克林冉冉升起的新星

这赛季对于库鲁茨来说很特别。

去年的这个时候，21岁的拉脱维亚小将还正在在巴塞罗那打着有限上场时间的比赛，梦想着可以进入NBA，朝着一个有光明前景又充满不确定性的未来而努力着。一转眼，就已经到了NBA 19-20赛季最后的季后赛冲刺阶段了，库鲁茨正在布鲁克林篮网队的首发阵容中扮演着重要的角色！

“我之前只有想过一点点，我只是在想我为之付出了很多的努力”库鲁茨说，“我一直都保持着专注，每天努力训练，即使是在巴塞罗那打不上球的日子，我也是每天训练。就是训练，训练，训练。我就是抓住了我的机会去参加NBA选秀，你永远也没法知道如果我这时候还在巴塞罗那那会是怎么样的，而我现在获得了来到NBA打球的机会” 。

在去年6月的NBA选秀大会中，布鲁克林篮网队在第40顺位选中了库鲁茨，因为他们看中了这位前锋可打多个位置的潜能，他的技术以及射程，还有足够大的成长空间。

而库鲁茨只用了训练营中几天的时间就让篮网队主教练阿特金森意识到他身上有着许多超出他们之前预期的地方。这位新秀的运动能力和刻苦程度一下子让他展露锋芒，在训练营中给人留下了深刻的印象。

“他基本上就像是不知道从哪里突然冒出来的一样”，阿特金森说，“我们本希望让他花很多时间和我们G联赛的附属球队一起，但从第一天期他就给人留下了深刻的印象。整个过程就好像大家都惊讶‘这人是谁？无所畏惧，比我们想象的要更有运动天赋，这真的让我很惊讶，他的运动天赋，他的身高，和他的速度’。很显然，他是一个有着细腻技术的球员，然后我依旧要强调，他真的无所畏惧，他不惧怕对抗，他很有侵略性地攻击篮下，很有侵略性地防守。我一直开玩笑说他一定是从拉脱维亚一个很恶劣的社区培养长大的，因为他自己是个狠角色”。

这个赛季对于库鲁茨来说很坎坷又奇妙，由于赛季初篮网队中的一些伤病使得库鲁茨在赛季很早的时候就有机会获得上场时间，在那些时间里他充分展现了自己的能量和对比赛的嗅觉。而篮网队球迷们也在赛季初就惊讶地发现库鲁茨所能做出的贡献。

在11月份的大部分时间里他其实并没有进入轮换，直到12月初在对阵骑士的比赛中库鲁茨替补登场并且有着亮眼的表现，并带领球队逆转骑士取胜。而在那一周结束前，他进入了首发，所有的这些改变都发生在赛季一开始的时候，当时篮网赢下了前33场比赛中的22场。

“库鲁茨对我们来说极其重要”--斯潘塞-丁威迪

“库鲁茨对我们来说极其重要”丁威迪说，“他的能量和他的闪光点给球队来的帮助是别人做不到的，从这个角度来说，他十分特别。随着比赛的时间越多，他会变得越来越好，并且更加成熟”。

依靠出色的表现，库鲁茨也进入到了全明星周末的新秀挑战赛，然而在全明星周末后的首场比赛，库鲁茨却在赛季第一次进入到了未激活名单中，因为之前受伤的队友们也伤愈复出了，库鲁茨也理解教练的安排，之前他只因为一次肩膀伤势缺席过比赛。不过好在，在之后的一场比赛中库鲁茨又重新回到了轮换阵容当中，不久之后又因为队友格雷厄姆的背部受伤而重新回到了首发阵容。

“我只是把握住当下，努力工作，耐心等待属于我的机会”--罗季翁斯-库鲁茨

“我只是把握住当下，努力工作，耐心等待属于我的机会”库鲁茨说，“在G联赛中打了几场比赛，开始适应NBA的比赛，直到教练在对阵骑士队的比赛时把我派上场，开始越来越有自信，也越来越明白我可以在这里打球并且帮助到球队。之后不久我成为了首发小前锋。当然有些队友也受伤了，他们之前也有他们很重要的角色，但我也利用了我所获得的上场时间，利用这些机会来帮助球队”。

“然后在全明星周末后，我不想说我知道，但我的确知道我的出场时间会减少，因为许多队友们都痊愈归来了，他们会打更多时间，而我也知道我的出场时间会减少。而在这之后，格雷厄姆受伤了，所以我现在要出任球队的首发大前锋”。

赛季至今，库鲁茨也从球队老将那获得了许多的指导和帮助，比如卡罗尔和达德利。

“卡罗尔更多的是对于我在投篮上的帮助”，库鲁茨说，“所以他也帮助我如何更好的投篮，如何控制脚步，如果更稳定和专注。而达德利更多的是给了我许多经验和建议，如果打的更聪明，什么时候该做什么，也对我的比赛帮助很大。如果我在场上做了错误的事情，他会跑来跟我说‘罗季，你前面应该这么做’他一直这么帮助我，给我建议当我犯错的时候，他会跑来跟我说，跟我解释，并改正我的错误让我变得更好”。

库鲁茨也在他纽约的新家找到了他的舒适区，就在篮网队的训练中心和主场巴克莱中心的中间。

在这赛季最后的冲刺阶段中的主场比赛里，库鲁茨邀请了他的祖父来布鲁克林第一次看他在这的比赛。库鲁茨的祖父是他人生中的第一位教练当他在家乡采西斯打球的时候。本赛季在NBA的日子，每场比赛过后，库鲁茨都会通过短信专心地和他祖父交流刚结束的比赛。

“布鲁克林很棒”库鲁茨说“我住在一个很安静很安静的地方，我很喜欢，我喜欢在一个安静的慢节奏的地方，不像曼哈顿那么繁忙。我和我的家人去过几次曼哈顿，但我们并没有那么喜欢那，我的家人们会说‘不，我们要回布鲁克林因为这人太多了’，他们喜欢平静”。

在场上，库鲁茨也找到了他新的家人们。他成为了篮网本赛季风生水起的一部分，而篮网在全明星周末前的战绩已经超越了上赛季的总胜场数。虽然库鲁茨没有一起经历过之前的几个艰难的赛季，但他能感受到他队友们的坚定和对胜利的渴望。

“我看到他们在休赛期是如何拼命训练的”库鲁茨说，“赛季开始前，那是一个疯狂的夏天，每个人都进入到状态，我们经常呐喊，每个人都在努力和竞争，你能看到整支球队都想要去竞争，他们不会放弃。这就是如今我们所展现在场上的东西，我们始终在竞争，总有人会站出来。也许这场比赛拉塞尔拿了40分，也许下一场他只拿了20分，但会有别人站出来拿20分，每场比赛都会有人站出来，我们互相支持，互相帮助，像一个整体一起打球，就像亲兄弟一样”。