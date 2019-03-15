布鲁克林篮网重新起航：西部7连客这些要知道

2018-19赛季的最后冲刺阶对于篮网可以说是从本周三开始，因为布鲁克林篮网队正在试图锁定自2015年以来的第一次季后赛席位。我们选择这一时间点也是因为正好网队将迎来一波7连客（西部6连客）的赛程，而网队主教练肯尼·阿特金森也认为接下来这一场段时间（16天）会很有挑战性。

在客场之旅后，网队本赛季常规赛的最后6场比赛会有4个是主场，但对手包括密尔沃基雄鹿队（两次），多伦多猛龙队，印第安纳步行者队和波士顿凯尔特人队等强队，网队的常规赛收官战将于4月10日在巴克莱中心对阵造访的迈阿密热火队。

所以现在对于网队来说是一个新的节点来看一下他们最终会在东部以哪个名次收官以及在前方等待着网队的会是什么。在今天他们开始踏上7连客场之旅之前，他们在东部以36胜33负的成绩位列第6位，在周一晚上战胜了底特律活塞队后，网队领先位列第7的活塞队0. 5个胜场差。同时网队领先位列第9的奥兰多魔术队4.5个胜场差，并且由于赛季交战结果的优势，即使赛季结束时战绩相同，网队也将排名在活塞和魔术之上。

篮网队：

阵容及轮换：

整个赛季在这方面的稳定性对于主教练肯尼来说一直很困难，因为他不得不面对球队一系列的伤病问题。但看起来事情已经从过去四场比赛的最新首发阵容上已有了答案：拉塞尔，克拉布，哈里斯，库鲁茨和艾伦。同时随着丁威迪，勒维尔，卡罗尔和戴维斯替补登场，尤其是在库鲁茨代替受伤的格雷厄姆进入首发以来，网队似乎敲定了9人轮换的思路。卡罗尔在周一的比赛中膝盖受伤离场，我们必须看看他是否会缺席，如果缺席的话会是缺席多少场比赛，以及谁可以站出来出任网队的替补大前锋。

戏剧性：

周六以114-112战胜亚特兰大老鹰队的比赛中，是篮网队第11场最终赢球分差不超过3分的比赛（联盟第一），算上失利的比赛他们一共有18场分差在3分以内的比赛，也是一个领先联盟的数字。篮网队本赛季在焦灼比赛中（在比赛最后5分钟分差在5分以内）的战绩是21-17，但是在其中最近的22场比赛战绩为17-5。而38场焦灼比赛位列联盟第5位，值得一提的是上赛季网队总共有50场焦灼比赛位列联盟第2。

12/7号的逆转之后：

自从12/7号逆转战胜多伦多猛龙并结束8连败的比赛之后，篮网队之后一共打了43场比赛，差不多是半个赛季的长度。在那43场比赛中，篮网队的战绩是28胜15负，胜场数为联盟第3，胜率达到65%，朝着赛季结束54胜的方向。同时篮网队的防守也是位列目前联盟第8（108.0），篮板效率也是联盟第8（50.8），有效投篮命中率位列联盟第12（53.0）。

进攻端的挑战：

接下来篮网队要对阵的12支球队当中，8支球队的防守评级在联盟前10，包括要对阵两场的雄鹿队。

客场之旅的对手：

俄克拉荷马雷霆（41-26）：

雷霆队目前排名西部第4，距离第3的火箭1个胜场差。保罗乔治场均得分28.2位列联盟第2，拉塞尔维斯布鲁克场均助攻10. 5位列联盟第1。这两位全明星的抢断数据也分列联盟第一和第二。雷霆全队场均抢断数位列联盟第1，防守评级也位列联盟第4。

犹他爵士（37-29）：

去年11月份爵士队造访布鲁克林时，他们的战绩还只是9胜12负，但当时篮网队主教练肯尼就表示这与他们的魔鬼赛程有很大的关系。之后他们取得了28胜17负的战绩并且排在了西部第8位，距离第6的快船也只差1个胜场差。爵士队的防守评级也位列联盟第3。

洛杉矶快船（39-29）：

快船队赢下了最近10场比赛中的8场并且重回季后赛球队行列，目前排在西部第6，距离第5的开拓者只差2个胜场差。跟篮网队一样，快船也赢下了许多比分很焦灼的比赛，一共打了37场焦灼比赛，比篮网队少一场，其中的22场胜利排名联盟第3。

萨克拉门托国王（33-33）：

国王队目前已经较上赛季多赢了6场比赛，和篮网队一起都被视作进步最快的球队之一。不过国王队输掉了最近10场中的7场，落后第8的爵士队4个胜场差。国王队在今年的全明星周末新秀挑战赛中有3位年轻球员参赛，福克斯，波格丹诺维奇和巴格利。希尔德的场均得分21分为队内第一，并且43.8%的三分命中率排名联盟第4。在1/21号国王输给篮网的比赛后国王还交易得到了哈里森.巴恩斯。

洛杉矶湖人：

湖人队最近很挣扎，他们输掉了最近11场中的9场，季后赛希望越来越渺茫。鲍尔和英格拉姆也很有可能缺席本赛季剩余所有比赛，同时湖人也透露他们会限制接下来詹姆斯的上场时间。而湖人对战篮网队的那场比赛也会是湖人结束他们5连客后的首场主场比赛。

波特兰开拓者：

开拓者队正在和火箭队还有雷霆队争夺西部第3的位置，他们目前落后火箭1.5个胜场差，落后雷霆0.5个胜场差。开拓者全队三分命中率35.8%位居联盟第8，并且篮板数联盟第3（47.7），篮板效率联盟第2（52.2）。另外，开拓者的进攻效率（112.6）为联盟第5，得益于球队后场双枪利拉德（场均26.1分6.4助攻，三分命中率36.7%）和麦科勒姆（场均21.2分，三分命中率37.5%），努尔基奇也场均15.3分10.2个篮板。

费城76人：

这可能是篮网队要面对的第三版76人队？先是没有巴特勒，之后76人交易来了巴特勒，现在又交易来了哈里斯。两队前三次交锋分别在去年11月和12月，网队赢了前两场，但是第三场76人凭借巴特勒的绝杀赢下了比赛。目前76人，步行者和凯尔特人的排名还未完全清晰，他们依旧在争夺东部第3的位置。76人队目前场均得分（114.9）排在联盟第5，篮板数（47.2）第4，助攻数（27.1）第3，进攻效率（111.0）联盟第11。

东部季后赛末班车的竞争：

迈阿密热火：

热火并没有失去他们的竞争力，他们先是在1月初输掉了11场比赛中的9场，然后在击败了篮网队之后打出了一波4连胜，之后在周日的比赛中输给了猛龙。之后的赛程也很有挑战性，主场迎战活塞和雄鹿，然后客场挑战雷霆，马刺和雄鹿。

奥兰多魔术：

魔术赢下了在全明星周末前的8场比赛中的7场，使自己重新进入到了季后赛席位争夺的行列，目前总战绩为24-36。在全明星赛后，他们的战绩为4胜5负，接下来两周是魔术队继续前进的好机会，在客场挑战奇才队之后，他们迎来5个主场作战对手分别为骑士，老鹰，鹈鹕和灰熊。

夏洛特黄蜂：

黄蜂输掉了最近12场比赛中的9场。而篮网有着接下来联盟最有挑战性的赛程。黄蜂虽然距离5成胜率还差7场比赛，但是季后赛的位置仍旧向他们打开因为他们只落后东部第8的热火1.5个胜场差，然而超越第6的篮网可能性比较小。​​​​