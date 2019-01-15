拉塞尔！别停下脚步，让世界看到你的进步！

贾瑞特-阿伦是个聪明人，他意识到很多时候他只是需要做自己该做的事情就可以了。

阿伦说：“把球给他（拉塞尔）就可以了，我在比赛中告诉他，我来解决防守端的事情，你只要专注得分就可以，大家看到了事情的确就是这样的”。

所以在昨天对阵波士顿凯尔特人的比赛中，我们看到拉塞尔在第三节的疯狂得分。篮网在第三节比赛中一共得到了44分，帮助球队建立起27分的领先优势，并最终取胜。

这其中最重要的因素便是拉塞尔，他在第三节11投7中，得到18分 ，其中三分球更是6投4中，当篮网以65-59领先对手时，拉塞尔在两分钟内连续命中了3记三分。

本场比赛拉塞尔26投13中（三分球13投7中），得到了34分，这是他本赛季的第六场30+比赛，除此之外 ，他还贡献了7次助攻和5个篮板。

篮网主教练阿特金森说：“他无所畏惧，他相信自己，他有无与伦比的自信，我们都能看到他现在打得多么好。在我们球员因伤缺战时，我们也为他开启了绿灯，我们需要他更强硬一点。我和他讨论过这个问题，他今天在比赛中的确打得很有侵略性，我们需要他一直这样打下去”。

自从来到2019年后，篮网在7场比赛中赢下了5场，拉塞尔在场均30.9分钟的出场时间内，可以得到22.7分和7.6次助攻，他的投篮命中率为48.8%，三分球命中率达到了40.7%，每场三分的出手数也是创新高达到了7.7次。

拉塞尔的优异表现的确有目共睹，他比赛的提升和持续性也让我们不需要再通过实验去观察了，因为当你看他10场比赛前或者1个月前或者2个月前的表现，他的数据也是这样的优秀。

拉塞尔说：“自信，我相信我的能力，是我的队友们让我能够有机会打出这样的表现，当我手感火热时，是他们相信我发现我传给我，但是与此同时，我相信我的能力，我知道我到底能打出怎样的表现”。

在过去的这两个月，似乎启发了什么。因为就在两个月前（去年11月12日），勒维尔受伤了，他在对阵明尼苏达森林狼的比赛中遭受了右脚距下关节脱臼。那时勒维尔作为球队的得分王，他的受伤很自然地意味着拉塞尔将获得更多球权。

拉塞尔说：“虽然伤病很不幸，但是从另一个角度来说这给了其他球员们更多的自由，因为无论你在球队中承担什么角色，你都要身负更多责任，你需要最大化你的能量，要比平时付出多10%的努力，我想这才是我们取胜的原因。我们需要每个人在防守端倾注一切，我们也需要每个人在进攻端全力以赴，我们的教练团队也付出了一切，所以我们才能有这样的表现”。

当球队刚刚失去勒维尔的时候，篮网在前10场比赛中输掉了其中的8场，然后在我们跌入谷底的时候，球队却扭转颓势，先是打出了一波7连胜，最终在19场比赛中赢下了14场，这是在12月7号以后，全联盟第二好的战绩。

拉塞尔在进攻端的进步有目共睹，他目前在场均得分（18.7分）、助攻（6.3）、投篮命中率（43.1%）和三分命中率（36.4%）上都迎来了职业生涯新高；与此同时，我们也能看到他在防守端的进步。

他的个人防守效率本赛季达到了职业生涯新高（106.5）。

主教练阿特金森说：“我相信他的防守也在变得越来越好，我真的是这样觉得的，我认为他付出了很多的努力，大家如果看到数据，应该也非常能够体现他在防守端的进步；虽然他离我们想帮助他成为的那种功放两端都无解的球员还有很长的一段路要走，但是我们看到了他的进步，他现在真的是一个很不错的防守球员”。