篮网球员们纷纷表示期待今年的中国赛

篮网球迷们久等了！

在今年10月份，布鲁克林篮网将回到中国！在NBA的第十三届中国赛中，篮网将联手洛杉矶湖人为中国的球迷们献上精彩的比赛。

篮网和湖人将于10月10日在上海率先开战，两天后他们将来到深圳再战一场。自从NBA在2004年在中国开展中国赛以来，篮网将第三次来到中国。

在2010年篮网首度来到中国，球队与休斯顿火箭在北京和广州为中国球迷带来了精彩的表演。在2014年篮网重返中国，此次他们与萨克拉门托国王队来到了北京和上海。

乔-哈里斯说：“我感到特别激动，当你能够跟球队一起来到国外打比赛的时候，总会带来非常特别的经历。比如我们去年一起去墨西哥城比赛的时候，我们度过了非常愉快的时光。对于我们而言，能够来到不同的地方，体验不同的文化，是件很特别又很幸运的事情”。

上个赛季篮网在墨西哥城与俄克拉荷马雷霆和迈阿密热火进行了两场常规赛比赛，在2014年篮网与亚特兰大老鹰为伦敦的球迷们奉献了一场常规赛比赛。除此之外，篮网的国际常规赛之旅还包括了， 2011年与多伦多猛龙的伦敦赛以及1996年与奥兰多魔术的东京赛。2011年的伦敦常规赛是NBA在欧洲举办的首场常规赛比赛。

除此之外，篮网的国际化脚步还抵达过法国、意大利和以色列，球队曾在以上三个国家打过季前赛。

丁威迪说：“每次当你跟NBA一起到访其他国家时，都是最好的旅行体验。因为联盟和球队会确保万无一失，他们会确保你的安全，会照顾你的方方面面，我真的相信我们有全世界最好的工作，我对此无比感恩”。

易建联，作为中国历史上6位曾在NBA打球的球员之一，曾经在2008-2010赛季为布鲁克林篮网效力，他在113场比赛中，场均可以得到10.2分和6.2个篮板。NBA历史上第一位华裔球员林书豪，在2016-18赛季也为篮网效力。

布鲁克林篮网的股东之一蔡崇信，身为阿里巴巴执行副主席的他来自中国台湾，去年他从篮网大股东普罗科洛夫手中收购了49%的股份。

除了在上赛季跟随篮网队来到墨西哥外，哈里斯在2014年曾跟随克利夫兰骑士来到了里约热内卢 备战季前赛；此次中国行他将首次踏上亚洲之旅，但是他已经从去过中国的队友口中听到了很多关于中国和中国球迷的佳话。

哈里斯说：“每个人从中国回来后，都一直夸赞那里的球迷以及他们对篮球的热情，今年10月我也能够亲眼看到中国球迷们以及他们的热情，这是最让我感到兴奋的地方”。

在中国有超过三亿的篮球球迷，NBA更是职业体育中最受欢迎的一项运动，在中国社交媒体上NBA有超过1.5亿的粉丝，对于NBA而言，中国代表着美国本土外最大的国际市场。

丁威迪在去年夏天首次来到了中国，他到访了深圳、香港、澳门以及其他城市，在他的首次中国行中，他参与了林书豪的篮球训练营和他的名人赛篮球赛。

丁威迪说：“中国的球迷们非常热情，他们的爱非常深沉和忠诚，也十分尊重努力和付出，这跟NBA球员们的价值观十分相似，因为我们训练十分刻苦，我们全年中基本每一天都要训练或者打球。他们真的太热情了，他们也十分热爱打篮球，所以我觉得此次中国赛真是上天最好的安排”。​​​​