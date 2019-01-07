洛杉矶湖人和布鲁克林篮网将出战第13届NBA中国赛

纽约和北京，2019年1月8日 – NBA今日宣布，16届NBA总冠军得主洛杉矶湖人和布鲁克林篮网将于10月来华，参加由vivo呈现的2019年NBA中国赛，为球迷送上两场精彩的季前赛对决。两队的首场比赛将于10月10日（周四）在上海举行，10月12日（周六）两队将前往深圳易地再战。

本届NBA中国赛将是湖人队第二次来华参赛，球队于2013年在北京和上海进行了两场季前赛；今年将是篮网的第三次中国赛之旅，他们曾在2010年在北京和广州以及2014年在北京和上海参加了季前赛。今年的两场比赛将是NBA在中国举办的第27和第28场NBA中国赛，自2004年举办首届NBA中国赛起，已有17支NBA球队在北京、上海、深圳、广州、澳门和台北进行了比赛。

湖人队由三次总冠军得主勒布朗-詹姆斯领衔，球队还拥有2016年榜眼秀布兰登-英格拉姆、2017年榜眼秀朗佐-鲍尔，以及2017年第27顺位球员凯尔-库兹马。

篮网队由米哈伊尔-普罗霍罗夫与阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信共同拥有，蔡崇信拥有球队49%的股份。篮网队阵容目前拥有2015年榜眼秀德安吉洛-拉塞尔、2016年第20顺位球员卡里斯-勒维尔、2017年第22顺位的贾瑞特-艾伦，以及2018年进步最快球员奖入围球员斯宾瑟-丁维迪。

此外，2019年NBA中国赛将为球迷带来丰富的场外活动，如上海第八届由东风日产呈现的NBA球迷日活动，球迷可以欣赏当红艺人带来的精彩表演，和观看湖人和篮网球员进行场上训练，幸运球迷还将有机会与艺人和球员搭档，参加投篮比赛。本次球迷日活动还将带来红毯时刻以及丰富的互动环节，并会在NBA中国官方媒体合作伙伴的平台上进行直播。此外，NBA将与合作伙伴一起在上海和深圳举办NBA关怀行动系列活动，走进当地社区。

2019年NBA中国赛由vivo呈现。赛事由体育资产商业化综合服务商体育之窗文化股份有限公司推广，并由AEG Presents联合推广。两场比赛将通过电视、数字媒体以及社交媒体向全世界超过200个国家和地区播出。有关2019年NBA中国赛的更多详细信息将在稍后公布。

NBA中国首席执行官张墀驹：

“我们热烈欢迎洛杉矶湖人和布鲁克林篮网来中国参加第27和28场NBA中国赛，这也是NBA致力于将最高水准的赛事体验带给中国球迷的又一里程碑。我要感谢上海市体育局和深圳市文体旅游局的鼎力支持，感谢他们与我们一道，在中国普及和发展篮球运动，并推广健康积极的生活方式。”

洛杉矶湖人队前锋凯尔-库兹马:

“洛杉矶湖人全队上下都非常期待能够再次来华，为热情的中国球迷送上精彩的比赛。在我过去到访中国的经历中，我完全被球迷们对篮球的热爱和激情所震撼。希望大家到时能够到上海和深圳支持湖人队，我知道赛场的气氛一定会很棒。”

布鲁克林篮网队后卫卡里斯-勒维尔:

“能够有幸为篮球在全球的发展尽一份力，并代表布鲁克林和整个联盟在国际舞台上表演，我感到非常荣幸。篮网队与世界各地的球迷都有着紧密的联系，我很高兴能够有机会来到中国，第一次为我们热情的中国球迷送上精彩的比赛。”

关于NBA中国:

NBA是中国最受欢迎的国际职业体育联盟，在社交媒体平台有1亿7千万粉丝。目前NBA在中国开展着广泛的篮球发展和商业开发工作，深耕诸多领域，如电视转播、数字媒体业务、市场合作及授权商品业务、大型赛事活动、专业级别和青少年篮球训练、NBA关怀行动等公益活动，以及品牌娱乐等创新业务。

本赛季，全国4000所中小学的400万学生正在使用NBA与中国教育部联合编纂的课程开展校园篮球课；球迷可通过手机和电视收看超过1300场赛事直播和精彩比赛集锦；通过NBA关怀行动，联盟已在中国举办了140场社区和慈善活动，有超过300位NBA球员和退役球员来华参加过比赛、参与篮球训练营和各类球迷互动活动；NBA的授权商品可以在全国超过5000个销售网点及一系列官方网上商店购买。

NBA与中国球迷和篮球界的交流有40年的历史。1979年，华盛顿子弹队（现奇才队）来华参加了两场表演赛，成为首支到访中国的NBA球队。NBA的比赛在1987年首次登陆中央电视台。联盟2004年首次举办NBA中国赛，迄今已有17支NBA球队参加了26场中国赛，更有7位中国球员登上了NBA的赛场。